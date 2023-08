Mon Laferte confesó su amor por Luis Miguel y rogó por un boleto: “Necesito verlo”

La chilena ya había demostrado anteriormente su admiración por "El sol" (Foto: Instagram)

Luis Miguel se ha vuelto a posicionar en medio de los reflectores con el arranque de su Luis Miguel Tour 2023 que ya dio inicio en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, donde sorprendió al público con una imagen renovada y un show en el que recorre toda su trayectoria con el que dio muestra de que su calidad vocal no se ha visto mermada al paso de los años.

Te puede interesar: Gustavo Adolfo Infante criticó actitud de Luis Miguel durante su gira en México

Desde hace meses cuando se anunció la esperada gira tras cuatro años en que “el sol de México” estuvo alejado de los escenarios, la fiebre por conseguir un boleto para verlo en una de sus múltiples presentaciones en diversas localidades de Sudamérica, México y Estados Unidos causó revuelo y generó que muchas de las fechas anunciadas casi de inmediato se convirtieron en “Sold Out”.

En Internet es posible encontrar boletos a la venta de manera extra oficial en cantidades estratosféricas, por lo que acudir a una de las presentaciones de Luis Miguel en una de sus próximas presentaciones puede considerarse un privilegio al que muy pocas personas podrán acceder.

Te puede interesar: Este es el setlist completo de Luis Miguel Tour 2023

Es el caso de la cantante chilena nacionalizada mexicana Mon Laferte, quien acudió a su cuenta de Twitter para intentar conseguir un acceso a alguno de los conciertos del intérprete de Será que no me amas y La media vuelta.

Laferte fue directa y pidió a sus seguidores que le ayudaran a ocnseguir una entrada (Foto: Mon Laferte)

“Estoy enamorada de Luis Miguel, necesito verlo en concierto, por favor alguien ayúdeme”, escribió la cantante en su cuenta de Twitter (X), mensaje que recibió gran cantidad de mensajes divertidos en respuesta.

Te puede interesar: Esta es la historia de la canción ‘Cucurrucucú paloma’ que Luis Miguel le dedicó a su pareja Paloma Cuevas

“Mon… Luis Miguel abandonó a todos los hijos que tuvo y no les da pensión. No lo ames plis”, “Tengo boletos para México en noviembre, pero tienes que convencer a mi esposa de no ir”, “Ahorita no está dando conciertos, el Luis Miguel original lo está reemplazando un imitador, muy malo, por cierto”, “Mamita, si no puedes ayudarte tú que tienes plata”, “Nosotras las mexicanas vivimos enamoradas de él desde que canta! Ah, tampoco tenemos boletos”, “Estoy enamorada de Mon Laferte, necesito verla en concierto, por favor alguien ayúdeme”, se puede leer en respuesta al mensaje de la cantautora de Tu falta de querer.

La petición de la cantautora generó múltiples respuestas (Foto: Recorte de pantalla)

Mon Laferte y su amor por Luis Miguel

La intérprete ya había hecho evidente su admiración por Luis Miguel, así lo demostró en junio de 2020, cuando en plena pandemia y durante su confinamiento en México, la artista compartió que recién había grabado un cover de un famoso tema del intérprete.

A través de redes sociales Laferte estrenó su propia versión de una de las canciones más emblemáticas de Luis Miguel. Se trata de Culpable o no, la cual reversionó junto a Sebastián Aracena y al productor Manú Jalil en formato trío, con guitarra, piano y voz.

“Culpable o no. Nos prendimos con mis amiguitos y quisimos hacerles este regalito”, comentó la chilena, en una publicación donde etiquetó la cuenta oficial del Luismi en Instagram. “Gracias Alesita por grabarnos”, agregó entonces.

No es la primera vez que la ganadora del Latin Grammy pide ayuda a sus seguidores, pues apenas en abril de este 2023, la cantautora compartió unos audios en su cuenta de Twitter donde explicó que estaba grabando un nuevo material para el cual pensaba contar con material especial.

“Perdón he estado muy desaparecida, pero es que estoy grabando un disco y estoy muy emocionada... Necesito de su ayuda, estoy buscando entrevistas que me hayan hecho después de que empecé con este proyecto, del 2012 en adelante -hasta hoy-... Entrevistas en donde me hayan preguntado por mi música y si es que encuentran pedacitos en donde yo hable acerca de mi música o donde haya contradicciones”, explicó entonces.