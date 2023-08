Ana María Alvarado expondrá pruebas de los maltratos de Bárbara Torres a Talina Fernández

Ana María Alvarado aseguró que desmentirá a Bárbara Torres por decir que tenía una buena relación con Talina Fernández (Instagram @anamaalvarado/@barbaratorresmx)

Bárbara Torres respondió a la polémica de los supuestos maltratos que tuvo hacia Talina Fernández cuando ambas trabajaban en Sale el Sol. La actriz aseguró que nunca pelearon, e inclusive, tenían planes a futuro.

Sin embargo, el elenco del matutino se mostró molesto debido a que la argentina habría mentido con tal de limpiar su imagen. Ahora, por esto, Ana María Alvarado advirtió que expondrá un video con el que probará la verdad de esta situación.

“Ya nos desmintió. De verdad voy a hacer ahorita un video para la gente que sí vio, cómo trataba a Talina, porque ya nos desmintió y dice que no es cierto, que eran amigas, que tenían planes juntas de irse a Acapulco con los hijos y que, bueno, que ella le recordaba a su abuelita y que jamás la hubiera tratado mal”

Agregó que no solo ellos, los presentadores, se dieron cuenta de la forma en que la argentina trataba a la Dama del buen decir, sino que todo el equipo de producción fue testigo de este trato.

“Aquí a todos nos consta que fue con el productor, Andrés (Tovar), en ese tiempo y le dijo: ‘Yo no quiero que Bárbara me dé instrucciones, que me deje en paz’. Y cuando Andrés da la orden, nunca más volvieron a hablar, ¿en qué momento hizo planes de vida?”

Joanna Vega Biestro confirmó que las declaraciones de Bárbara son mentira y ellas están decididas en defender a Talina, pues ellas recuerdan cómo su fallecida compañera intentó alejarse de la protagonista de La Familia P. Luche por su comportamiento con ella.

La actriz negó haber maltratado a Talina, incluso dijo que había sido muy difícil enterarse del fallecimiento de su ex compañera (Cuartoscuro)

“Yo sí llegué a pensar que era la instrucción que ella tenía, yo le agradezco, y lo digo públicamente, que conmigo no se metió porque estaba embarazada, respetó esa parte, pero también veía lo que pasaba (...) no se vale decir mentiras porque ya no está Talina para defenderse”, agregó la conductora.

Fue a partir de esto que Ana María Alvarado advirtió que realizará un video con el testimonio del equipo de producción para evidenciar que ni ella ni sus compañeros están mintiendo.

La intención de Anita con dicho video es publicarlo en Sale el Sol esta semana.

Por su parte, Gustavo Adolfo Infante mostró su apoyo a Alvarado, pues en su momento él también habló de los maltratos de Bárbara a Talina.

Bárbara también negó que haya rechazado estar en "MasterChef Celebrity" por Talina, sino que tuvo que rechazar el proyecto por una telenovela (Vix)

“El paso de esta señora aquí, por Imagen Televisión, fue de lo más feo, de lo más gris y de lo más gacho que hemos tenido, un pésimo ambiente de trabajo; trataba mal a los compañeros de cámaras, trataba mal a la gente de maquillaje, a los conductores...”, mencionó el titular de De Primera Mano.

¿Qué hizo Bárbara Torres con Talina Fernández?

A partir del comportamiento de Bárbara Torres dentro de La Casa de los Famosos, donde la mayoría de los habitantes se quejaron de la forma en que cambiaba de humor tan repentinamente y los culpaba de diferentes cosas, Ana María Alvarado habló por primera vez de los maltratos a Talina Fernández, quien recientemente había muerto.

La periodista dijo que cuando Torres trabajó de floor manager en Sale el Sol, coincidió con la época con la que la Dama del buen decir estuvo de conductora en el programa.

La conductora de Sale el Sol fue testigo Credito: Youtube @Ana María Alvarado

Excelsa comenzó a tener cierto comportamiento con Fernández debido a que no seguía sus instrucciones y no se movía con agilidad, en ocasiones la regañaba con gritos.

“Le decía: ‘Vete de aquí, vete para allá, siéntate aquí, haz caso’”, recordó la conductora.

Esto fue confirmado por Gustavo Adolfo Infante, quien en su canal de YouTube narró la misma anécdota.