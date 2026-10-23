Las claves para entender el capitulo 5 y 6 de la serie de Timbiriche

Timbiriche - (ViX)

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Timbiriche, la bioserie producida por ViX, estrena este viernes 23 de octubre sus capítulos 5 y 6, un tramo que corresponde a uno de los periodos de mayor transformación del grupo: los años 1987 y 1988. Sin adelantar lo que ocurre en pantalla, entender el contexto histórico de esa etapa ayuda a comprender por qué esos meses marcaron un punto de quiebre para la agrupación.

Entre 1987 y 1988, Timbiriche vivió simultáneamente su mayor éxito comercial y una serie de cambios de alineación, tragedias personales y tensiones internas que definieron la segunda mitad de su historia. Los episodios de esta semana, de acuerdo con el calendario confirmado por la producción, se liberan a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, de forma exclusiva en la plataforma de TelevisaUnivision.

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El álbum doble Timbiriche VIII y IX marcó la cúspide comercial del grupo

Timbiriche

El 7 de mayo de 1988 salió a la venta Timbiriche VIII y IX, un álbum doble considerado por especialistas como el punto más alto de la carrera del grupo.

El disco incluyó temas como “Rompecabezas”, “Soy como soy”, “Me estoy volviendo loca” y “Acelerar”, esta última número uno en las listas mexicanas, y llevó a la agrupación a una gira que recorrió buena parte del país durante el resto del año.

Edith Márquez se integró al grupo

Edith entró a Timbiriche a los 14 años, edad en la que dejó sus estudios (Instagram/@edithmarquezlanda)

Edith Márquez se incorporó formalmente en 1988, a los 17 años, y vivió un proceso de adaptación complicado. En entrevistas posteriores relató que algunos compañeros se burlaban de su situación económica, con frases como “ahí viene la que trae payasito del súper” o “no trae chofer”.

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Pese a esas dificultades iniciales, Edith Márquez permaneció en la agrupación hasta 1991 y participó en la grabación de Timbiriche VIII y IX, Los Clásicos de Timbiriche y Timbiriche 10, consolidándose como parte de la llamada etapa adulta del grupo.

Sasha Sokol lanzó su primer disco como solista en 1987

Osvaldo Benavides y Macarena García en una escena de la serie. (Instagram: Vix)

Mientras Timbiriche continuaba activo con su nueva alineación, Sasha Sokol, quien había dejado el grupo en 1986, regresó a México a mediados de 1987 para presentar su álbum debut como solista, titulado Sasha. El material se presentó oficialmente el 4 de noviembre de ese año.

El disco, producido por Fernando Riba, Kiko Campos y Raúl González Biestro, incluyó el sencillo “No me extraña nada” como carta de presentación, seguido por “Rueda mi mente”. En 1988, Sasha Sokol grabó además el sencillo “Diamante”, que apareció en un maxisencillo con temas adicionales.

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El lanzamiento de ese primer álbum convirtió a Sasha Sokol en una de las primeras exintegrantes del grupo en consolidar una carrera independiente exitosa, un camino que después seguirían otros miembros tras su salida de la agrupación.

La rivalidad entre Thalía y Paulina Rubio estalló en un concierto en Toluca

Paulina Rubio se integró primero a Timbiriche, siendo Thalía parte de la segunda generación (Foto: Instagram/@timbiri_chemex)

Uno de los episodios más recordados de esa etapa ocurrió en 1988, durante una presentación de Timbiriche en Toluca. Paulina Rubio desconectó el micrófono de Thalía, quien se había integrado al grupo en 1986 tras la salida de Sasha Sokol.

Al notar que su micrófono no funcionaba, Thalía intentó arrebatarle el suyo a Paulina Rubio, lo que derivó en un forcejeo frente al público. “Nos empezamos a jalar el micrófono, no había ni inalámbricos, hasta que de repente se lo jalo yo tanto y se lo clavo en la boca”, relató después Paulina Rubio en el programa Historias Engarzadas.

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El golpe provocó que Thalía se abalanzara sobre su compañera y la tomara del cabello frente a los asistentes, quienes comenzaron a corear el nombre de una u otra cantante como si presenciaran un enfrentamiento deportivo. Según el testimonio de Edith Márquez sobre ese mismo episodio, el público dejó de cantar las canciones del grupo para tomar partido entre ambas.

La rivalidad entre las dos cantantes, según distintas versiones recogidas con los años, tuvo su origen en la competencia por destacar dentro de la agrupación, en un momento en que Thalía comenzaba a ganar popularidad propia dentro del esquema que hasta entonces encabezaba Paulina Rubio.

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Luis de Llano trabajaba en paralelo en la creación de Garibaldi

Luis de Llano enfrenta arresto tras incumplir sentencia a favor de Sasha Sokol.

Mientras Timbiriche atravesaba su momento de mayor consolidación, el productor Luis de Llano ya preparaba su siguiente proyecto musical. En 1988, De Llano comenzó a desarrollar lo que un año después se convertiría en Garibaldi, otra agrupación juvenil pensada bajo la misma fórmula que había funcionado con Timbiriche desde 1982.

De Llano combinó durante esos años la producción de Timbiriche con la de otros proyectos musicales, entre ellos Fresas con Crema y Micro Chips, consolidándose como el principal arquitecto detrás de los grupos pop juveniles de Televisa en esa década.

Un portazo en el Palacio de los Deportes dejó cuatro muertos en 1987

(Foto: Instagram/@timbi_for4er)

El 30 de septiembre de 1987, Timbiriche se presentó junto a Flans y Fresas con Crema en un concierto a beneficio de la Asociación Internacional de Invidentes, realizado en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. A las seis de la tarde, la apertura de las puertas provocó una estampida que derribó uno de los accesos al recinto.

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El saldo de ese incidente fue de cuatro personas fallecidas, de 8, 12, 17 y 48 años, además de más de 50 heridos. Paulina Rubio se refirió al hecho en ese momento con una declaración breve: “Fue algo horrible, me recordó el terremoto del 85. No quiero hablar de eso, pero sí es importante que los organizadores estén conscientes de lo que pasó”.

El concierto se canceló después de que el grupo interpretara solo dos canciones para intentar calmar a la multitud, sin que se ofrecieran explicaciones adicionales ni reembolsos a los asistentes en los días posteriores al suceso.

Paulina Rubio perdió a su novio en un accidente automovilístico

En medio de ese periodo, Paulina Rubio, entonces de 16 o 17 años, atravesó también una pérdida personal. Su novio de entonces, Carlos Pavón, murió en un accidente vehicular en el que también fallecieron dos amigos de la pareja, según relató la cantante años después en una entrevista con Yordi Rosado.

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“Era muy joven, tenía 16, 17 años, y tenía un novio que era espectacular. Corría motos, corría coches y murió en un accidente siendo mi novio”, contó Paulina Rubio sobre Carlos Pavón, descrito por ella misma como un atleta popular dentro de su círculo, aunque sin fama pública.

La cantante definió esa pérdida como el primer duelo real de su vida. “Fue una pérdida absoluta, sentía un vacío y fue la primera pérdida de esa manera que tuve y fue fuerte, bastante dramático, repentino y aprendí muchísimo”, declaró. Poco después de ese episodio, Paulina Rubio inició una relación con su compañero de grupo Erik Rubín, que se convertiría en otro de los temas mediáticos de esa etapa de Timbiriche.

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