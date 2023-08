“Me encanta México, la neta”: Yahritza confiesa a pesar de fuertes críticas al país

A pesar de las criticas, ella jura y perjura que ama México, el país de sus padres.

Esta semana, Yahritza y su Esencia se volvieron virales en las redes sociales al declarar que no le había gustado el ruido que hay en la Ciudad de México, ya que la despiertan los sonidos de los carros pasando o las sirenas de las patrullas.

Si no fuera poco, Armando, uno de sus hermanos, aseguró que a pesar de vivir mucho tiempo en México, ya que él nació en Jiquilpan, Michoacán, no le gusta nada la comida de nuestro país, por lo que prefieren el chicken (pollo) en Washington porque tiene más sazón.

Ante tales declaraciones, pidieron la cancelación de la agrupación en todas sus presentaciones en nuestro país; sin embargo, mediante un mensaje en vivo de Tiktok, la joven cantante que logró colaborar con Grupo Frontera en la canción Frágil dijo en una transmisión en vivo en su cuenta de TikTok que le encanta México y asegura que no le presta atención a los comentarios negativos que hay en redes sociales.

“A mí me encanta México, me encanta, es la neta; si ustedes no me quieren creer, pues no me crean y ya”, dijo la joven de apenas 16 años.

Como era de esperar, internautas mexicanos no se quedaron con los brazos cruzados y tacharon a la intérprete de apenas 16 años de hipócrita.

“Espero que ya estén preparando su disco en inglés y que los apoyen los de Washington”; “Pobrecita y sus hermanos ni como ayudarlos nadie les dijo que México quita y pone”; “Hasta aquí llego su ‘carrera’”; “Muy tarde, el daño ya está hecho”; “Ahora sí les gusta”;; “Ya fuiste, con México no !!”; “Debut y despedida” y “Destruyeron su carrera”, fueron algunos de los comentarios en el live de la artista.

¿De dónde son originarios Yahritza y Su Esencia?

Yahritza Martínez es originaria de Yakima, Washington, en Estados Unidos, pero hija de padres mexicanos. A los 14 años de edad descubrió su gusto por la música, también se traduciría en un talento nato. Cuando a dicha edad comenzó a tocar la guitarra, también aprendió a componer canciones.

Sin más, Yahritza decidió crear un grupo musical en conjunto con sus dos hermanos, Armando y Jairo, llamado Yahritza y su Esencia. El trío pronto comenzó a trabajar e interpretar temas de otros artistas en redes sociales hasta que TikTok les concedió la popularidad gracias al cover que hicieron de “Está dañada” de Iván Cornejo.

Su canción “Soy el único” llegó hasta el número 1 de la lista Hot Latin Songs de Billboard. Además, escaló hasta el número 20 del Billboard Hot 100. Y desde entonces las pocas canciones que han publicado se han convertido en las más populares de las listas de música streaming.

Al hacerse virales al arremeter contra la comida y las costumbres de nuestro país, dos de los tres integrantes en un video ofrecieron disculpas al público mexicano; sin embargo, al parecer fue en vano al tener menos seguidores cada día en redes sociales.

“Lo que nos motiva todos los días para escribir canciones y música es tener sangre mexicana en nuestras venas. No importa de dónde nacimos orgullosamente mexicanos y apreciamos muchísimo el cariño del público y en especial en México”, dijo Yahritza.

“Nosotros amamos a México, a su cultura y su gente y poder ser parte de esa cultura. Y por nada quisimos ofender a nuestra tierra, se los juro, nunca fue nuestra intención. Para nosotros es importante tener una relación honesta con ustedes y por eso agradecemos que nos hacen saber cuando algo no está bien o cuando algo no les gusta, porque así podemos mejorar”, concluyó.