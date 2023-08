¿Quién lleva la delantera? Así van los aspirantes del Frente Amplio por México en la recolección de firmas

Los aspirantes están por concluir el proceso de recolección de firmas. | Cortesía / Twitter

Los 12 aspirantes a representar al Frente Amplio por México están a punto de concluir la segunda fase del proceso de selección que inició en julio la alianza del PRI, PAN y PRD, rumbo a las elecciones presidenciales del 2024, la cual consiste en que cada una de las “corcholatas” recolecte al menos 150 mil firmas a su favor.

El proceso de recolección de firmas comenzó el 13 de julio y terminará el 8 de agosto; sin embargo, a lo largo del proceso algunos de los aspirantes acusaron fallas en la plataforma de registro en varias ocasiones o advirtieron dificultades como la falta de acceso a internet en algunas comunidades donde habitan sus simpatizantes.

A lo largo de la segunda fase, las ‘corcholatas’ de la oposición visitaron diferentes estados en los que llamaban a apoyarlos, aunque desde hace días, algunos de los aspirantes afirmaron que ya habían completado el reto. Te decimos que han dicho sobre sus resultados.

¿Cómo van la recolección de firmas a favor de los aspirantes de Va por México?

Santiago Creel

El diputado panista ha declarado que “va muy bien” en la recolección de firmas y confía en que pasará a la siguiente fase, que consiste en la realización de foros y una encuesta ciudadana, de las cuales se elegirán a tres contendientes.

Esta semana, el aspirante afirmó que ha tenido una gran respuesta por parte de sus simpatizantes en todos los estados que ha visitado, por lo que afirmó sentirse entusiasmado por los resultados.

“Muy bien, muy contento ya además por ya o que son el recabar, no son firmas propiamente, son registros digitales, y por otra parte muy entusiasmado porque he visto una gran respuesta en todos los estados que he estado visitando. (...) Muy contento entusiasmado por que llegue el día 8 para que empiece otra etapa”, dijo en entrevista con Milenio.

Enrique de la Madrid y Beatriz Paredes

El exsecretario de Turismo y militante del PRI dijo el jueves pasado que el proceso de recolección de firmas ha tenido sus retos y “la plataforma no ha sido un ejercicio sencillo”; no obstante, afirmó que ya “le agarró el modito”.

Comentó que en Veracruz notó baja participación en la recolección de firmas en comparación con otros estados, pero confía en que aún puede obtener más apoyo pues aseguró que al igual que en un partido de futbol, él no “raja” en el minuto 40 y “apenas está comenzando el segundo tiempo”.

“Todavía noto poca participación, sé que el proceso ha tenido sus retos la plataforma no ha sido un ejercicio sencillo, pero ya le agarramos el modito y ahorita que tenemos todavía plazo hasta el 20 de agosto.

“(...)Yo nunca he ido a un partido de futbol y me rajo en el minuto 40 y aquí estamos apenas empezando el segundo tiempo, claro que no, yo juego el futbol hasta el final y el último minuto tiene 60 segundos . Yo creo que al principio como todo, tiene sus momentos, ha sido bueno para el frente llamado tanto la atención que incluso el presidente ya no se fija en las corcholatas, está aburridísimo del otro lado del equipo el juego ya se vació”, resaltó.

Por su parte, Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, anunció que De la Madrid y Beatriz Paredes han recaudado más de 400 mil firmas a su favor.

Enrique de la Madrid y Beatriz Paredes. | Cortesía / Twitter: @BeatrizParedes

En un video publicado en sus redes sociales, “Alito” dijo que ambos aspirantes priistas son “muy queridos y reconocidos”, además de que los considera los mejores perfiles del partido para contender por la representación del Frente Amplio por México.

Alejandro Moreno afirmó que Enrique de la Madrid y Beatriz Paredes han logrado más de 400 mil firmas. | Captura de pantalla Twitter

Beatriz Paredes ha afirmado en diversas entrevistas que confía que estará en la fase final del proceso de selección del Frente Amplio por México y ha mantenido su llamado a registrar firmas a su favor.

Xóchitl Gálvez

La senadora panista ha sido de las aspirantes más polémicas, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador la señaló como la candidata presidencial de la oposición desde antes de que comenzara el proceso de selección para representante del Frente Amplio por México.

Poco antes de que comenzara el registro de firmas, Gálvez Ruiz habilitó su plataforma para el registro de los voluntarios que le ayudarían a recolectarlas.

Incluso, resaltó que en ese entonces tenía a 60 mil personas inscritas como voluntarios, por lo que sólo necesitaría que cada una obtuviera tres firmas para completar el reto.

Aunque ayer la panista anunció que ya se estaba acercando a las 500 mil firmas recolectadas e hizo un llamado a apoyarla para llegar a esta nueva meta.

“¡#FírmaleX y ayúdame a conseguir más! ¿Qué tal si le tiramos a acercarnos a las 500 mil? No lo dejes para el rato ni para mañana, ¡éntrale de una vez!”, escribió en redes sociales.

Xóchitl Gálvez anunció que ya está cerca de las 500 mil firmas. | Captura de pantalla

Miguel Ángel Mancera

Desde un inicio, el senador perredista consideró que la prueba de conseguir 150 mil firmas a su favor no era sencilla, pero estaba dispuesto a lograrlo, aunque durante el proceso de recolección ha acusado fallas en la plataforma de registro e incluso, hace semanas hizo un llamado a que se garantice “el piso parejo” en la competencia tras ser cuestionado sobre si Xóchitl Gálvez ya había conseguido más de 150 mil firmas al corte del 18 de julio.

A lo que el legislador y exjefe de Gobierno de la Ciudad de México respondió que desconocía esa información, pero en caso de que fuera cierto “era preocupante”, pero que por su parte en ese momento él ya tenía 100 mil firmas “platicadas pero no registradas”.

El 28 de julio pasado Mancera Espinosa destacó que el proceso de recolección de simpatías está próximo a cerrar, por el cual dijo que redoblaría esfuerzos para alcanzar la meta, continuando con las actividades de contacto con la ciudadanía que difícilmente puede acceder a dispositivos móviles, “porque es un derecho de todos y todas participar en la toma de decisiones”.

“La tecnología pues sí ha jugado un papel un poquito complicado, no puedo dejar de decirlo, porque hay personas que quieren participar, pero pues deben tener internet para hacerlo, los requisitos son específicos… a veces nosotros mismos ponemos requisitos que después estamos lamentando, pero yo quiero decirles que se involucren en uno u otro sentido, pero que se involucren porque lo peor que puede haber es una sombra de abstencionismo en este tipo de participaciones”, reiteró.

Mancera dijo que le gustan los corridos, pero no apoya la apología de mensajes que afecten a la sociedad. | Twitter @ManceraMiguelMX

Jorge Luis Preciado

El exdiputado aseguró que desde el 24 de julio obtuvo las 150 mil firmas a su favor, más una, y se sustentó como el primero de los 12 aspirantes en pasar a la siguiente fase.

No obstante, hace unos días acusó que no ha sido contactado por la empresa que opera la plataforma de registro para que le entreguen el certificado correspondiente, por lo que amagó con iniciar un “juicio de protección a los derechos humanos”, en caso de que no se le reconozcan las firmas a su favor.

“Estamos estudiando la posibilidad e acudir a un Juicio de protección de derechos ciudadanos en caso de que la empresa responsable de los registros no reconozca nuestras firmas. Por respeto a a quienes nos dieron su confianza y su apoyo”, escribió en redes sociales.