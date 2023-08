Policías agredieron a fans que gritaban afuera de “La Casa de los Famosos”

Agresión en "La Casa de los Famosos" por parte de policías (ig/@lacasafamososmx)

La Casa de los Famosos está provocando gran euforia entre los televidentes. Todos los días, fans se reúnen a las afueras del inmueble para gritar porras y ánimos a sus concursantes favoritos. Cuando esto pasa, la producción coloca música a todo volumen para que los habitantes no escuchen las consignas, pues los externos podrían revelar información importante.

El apoyo por Wendy Guevara, Sergio Mayer, Poncho de Nigris, Nicola Porcella, Mariana “La Barby” Juárez y Emilio Osorio no se queda únicamente en las redes sociales, pues los seguidores han llevado su fanatismo más allá de la internet.

También, amigos y familiares se han dado citas a las afueras del foro para mandar un poco de apoyo moral a las personas que se encuentran encerradas. Hace algunas semanas el mejor amigo de Wendy, Marlon, rentó un helicóptero para sobrevolar La Casa de los Famosos y arrojar al patio regalos para ella.

Pero no siempre son bien recibidos los fans en el exterior de la casa, pues vecinos se han quejado de que el ruido de las porras y los gritos, además de la música que pone la producción para evitar filtraciones del exterior, es bastante molesto. Incluso, hace unos días, fans fueron agredidos por policías y el video indignó a las redes sociales.

¿Por qué la policía agredió a los fans?

En un video colgado en TikTok, se puede ver a una familia que caminaba por la avenida que está justo afuera de La Casa de los Famosos. Las personas avanzaban con toda tranquilidad, mientras gritaban porras de apoyo para Poncho de Nigris, integrante del Team Infierno que se encuentra nominado y que podría salir expulsado el próximo domingo.

Los fanáticos se encontraban gritando apoyos para Poncho de Nigris

Un par de policías aparecen en escena diciendo que eso no está permitido, sin embargo, los transeúntes, conscientes de sus derechos, no dejaron de manifestarse. Esto provocó la molestia de uno de los elementos de seguridad, que se acercó con bastante violencia hacia el hombre que gritaba, quien iba junto a una menor de edad.

El uniformado le dijo “Deja de gritar” al tiempo que lo tomaba del brazo. El fanático le contestó: “No me agarres así”, pero el policía continuó forcejeando. De inmediato, la niña que acompañaba al agredido, comenzó a quejarse asustada.

Una mujer, quien aparentemente también formaba parte del grupo de fans, pidió al policía que se detuviera, dada la presencia de una menor de edad; sin embargo, esto no ocurrió. El oficial dijo molesto: “¿Crees que estoy pintado? ¿Quieres que pida más apoyo?”. Posteriormente, el policía escoltó al hombre a la patrulla.

Los forcejeos continuaron igual que los lamentos de la pequeña. En la escena había otra joven quien, aparentemente, también era menor de edad. En el video subido a redes sociales, solicitaron apoyo y denunciaron “abuso de poder”, además etiquetaron a familiares y amigos de los habitantes del Team Infierno.

Fans del "Team Infierno" denunciaron abuso de poder afuera de la casa ViX/Televisa.

Las reacciones al video de la agresión fuera de “La Casa de los Famosos”

La indignación se pudo leer en los mensajes que los internautas publicaron en la caja de comentarios del video, mismos que dicen:

“Qué casualidad que a los familiares y amigos (de las celebridades concursantes del reality show) no les han hecho nada y a los fans sí. ¿Será que no les dan dinero?”, “¿Qué le pasa a ese oficial? ¿Cómo va actuar de esa manera con la gente?”, “¿Qué está pasando? Esto no debe de ser así. Justicia para la familia. Qué barbaridad con el policía. Estaba con su hija y le valió”, “Qué onda, debe de haber responsables de esto, él no estaba cometiendo ningún delito”, “Es una calle, ¿como por qué no pueden pasar por ahí?”.