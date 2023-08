Monterrey; Fernando Ortiz felicitó a sus pupilos por el triunfo ante Portland: “tienen unos huevos bárbaros”

Los Rayados se impusieron por la mínima diferencia a los Portland Timbers Foto: Twitter/Raydos

Después de un partido bastante intenso y parejo, los Rayados de Monterrey pudieron firmar su pase a los octavos de final de la presente Leagues Cup tras vencer por la mínima diferencia a Portland Timbers. A raíz de la entrega y desempeño que tuvo el cuadro regiomontano, su director técnico, Fernando Ortiz no escatimó al llenarlos de elogios y reconocer su compromiso con el club.

En conferencia de prensa post partido, el “Tano” fue cuestionado sobre su postura respecto al arbitraje del encuentro por una supuesta mano no marcada en favor de los Rayados; así como también se le preguntó sus sensaciones después de obtener la victoria ante el cuadro estadounidense.

Al árbitro, no voy a hablar del árbitro, ellos hacen su trabajo, hay gente que los juzga, yo no porque no tengo por qué. Con respecto a la sensación, el equipo tiene unos huevos bárbaros, perdón por la expresión. Entendieron cuándo jugar, cuándo estar apretados para ganar, hay que aprender a sufrir y hoy se vio eso como equipo.

Posteriormente, señaló que aún no se tiene un parte médico concreto respecto a la lesión de su delantero Germán Berterame, quien salió lesionado del encuentro y con ello, se desconoce aún el tiempo que estará de baja.

Con respecto a Germán Berterame, no sé nada, creo que se hace estudios, ojalá no sea nada, que sigamos con la posibilidad de seguir contando. Con el rival, el que nos toque, si queremos seguir avanzando debe ser el que nos toque

Por último, pero no menos importante, el ex estratega de las Águilas del América arremetió contra las autoridades de la Leagues Cup y pidió no jugar tantos encuentros en estadios que tengan cancha sintética, pues para muchos clubes, termina siendo contraproducente y más propenso a que existan lesiones, tal como sucedió con Berterame.