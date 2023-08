‘Almendra’ y ‘El único recuerdo de Flora Banks’ entre los libros imperdibles para el verano que se encuentran en Amazon

Foto: Pexels

En medio de las exigencias y responsabilidades de la vida adulta, encontrar un pasatiempo que alimente el alma y enriquezca la mente es casi imposible. La lectura, un viaje sin límites a través de las páginas impresas, emerge como un compañero fiel y un escape a la rutina diaria.

Descubrir y mantener la lectura como un hobbie en la edad adulta es más que un simple entretenimiento; es un acto de autodescubrimiento, un camino hacia el aprendizaje constante y una puerta hacia mundos infinitos.

Estos son algunos de los libros más vendidos en Amazon perfectos para leer este verano:

Almendra

“Yunjae tiene dieciséis años, está en la edad de las emociones desbordadas, el amor y la rabia. Pero las amígdalas de su cerebro son pequeñas, más pequeñas que una almendra y, como consecuencia, Yunja es incapaz de sentir nada.”

Así comienza la novela coreana del momento, Almendra, es una historia sobre crecer, descubrirse a uno mismo y aceptar que la ayuda no siempre viene por donde la esperamos.

Foto: Especial

Cuentos completos de Mario Benedetti

Este libro es perfecto para los amantes de Mario Benedetti ya que tiene reunidos en un solo volumen todos los cuentos de este autor. Esta obra contiene: “Esta mañana”, “Montevideanos”, “La muerte y otras sorpresas”, “Con y sin nostalgia”, “Geografías”, “Despistes y franquezas” y “El tiempo que no llegó”.

Foto: Especial

El único recuerdo de Flora Banks

Desde que la operaron del cerebro a los diez años, Flora Banks sufre un extraño tipo de amnesia: su mente no es capaz de recordar más allá de un par de horas. Hasta que un día, la imagen de un beso furtivo con Drake, el ex novio de su mejor amiga, surge de su memoria de forma casi milagrosa, un indicio esperanzador de que su mente podría funcionar con normalidad.

Así comienza la trama de esta increíble historia perfecta para el verano.

Foto: Especial

Las historias más bellas de mujeres valientes

Este libro habla de la ciencia de Marie Curie al arte de Frida Kahlo, de Amelia Earhart, la primera mujer aviadora, a Valentina Tereshkova, la primera astronauta, pasando por la voz de Ella Fitzgerald, el coraje de Rosa Parks o la determinación de Malala. Recoge las historias de unas mujeres que con su valentía han contribuido al progreso social, cultural y científico, es decir, han hecho del nuestro, un mundo mejor.

Foto: Especial

El Mentalista

En un parque de atracciones a las afueras de Estocolmo aparece el cuerpo de una joven asesinada de una forma macabra: dentro de una caja de madera atravesada por múltiples espadas. Así comienza la historia en donde la agente de policía de Estocolmo Mina Dabiri, reservada y metódica, forma parte del equipo especial de investigación que se hace cargo del caso.

Cuando Mina agota todas las posibles pistas, recurre al conocido mentalista Vincent Walder para que los ayude a descifrar los indicios que parecen conectar el asesinato con el mundo del ilusionismo.

Foto: Especial

Cuando era divertido

Quizás hay un momento en la vida para leer esta novela. ¿Ha llegado el tuyo?

«Querido lector, querida lectora, la novela que estás a punto de iniciar es una historia incómoda, quizás la más incómoda que he escrito hasta la fecha. Una historia que solo se entiende a partir de cierta edad o de un determinado momento de la vida. Por eso hemos decidido indicarlo. Al leerla puede que encuentres a esos fantasmas que siempre han estado a tu lado pero que no has querido ver. Pero también es posible que ocurra todo lo contrario: que salgas de esta historia con la felicidad de quien sabe valorar lo que tiene». Autor, Eloy Moreno