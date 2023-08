Nicola Porcella pidió votos para salvar a Wendy: “La necesito”

Nicola pidió a todos sus fans a votar por Wendy para evitar que salga porque "no sabría qué hacer sin ella". | ViX.

La relación entre Nicola Porcella y Wendy Guevara cada vez desilusiona más a sus seguidores especialmente después de que la influencer dijo que nunca le gustó estar con el peruano, sino que todo se trató “de un juego” sin llegar a ser “nada serio”. Sólo para que después diga que sí son buenos amigos y nada más, pero hay momentos que consideran como esperanzadores sobre “Wencola” (nombre que le dieron a su “romance”) como el que se vivió después de la gala de nominación.

Cabe destacar que los tres personajes de La Casa de los Famosos México que están en riesgo de convertirse en el último eliminado antes de la gran final son tres: Wendy Guevara y Poncho de Nigris, por parte del Team Infierno, y Mariana La Barby Juárez como última representante del Team CIelo.

Dentro de los temas a señalar en esta gala del pasado miércoles 2 de agosto está que la entrega de puntos para la nominación fue como le tocó anteriormente a Nicola, es decir que fue a través de una ruleta que podía sumar o restar cantidades variadas a cada uno de los escogidos por cada participante. Finalmente resultó que Wendy fue una de las elegidas que está en riesgo de ser la eliminada.

Tras enterarse de la noticia, el participante peruano pidió a todos sus seguidores, que lo apoyaron cuando estuvo nominado, a sumarse a los fanáticos de La Perdida para evitar la salida de la influencer porque “no sabría que hacer sin ella”, además que “la necesita”.

El peruano aseguró que estaría muy triste en la final si Wendy queda eliminada. Crédito: Televisa/VIX

Tras la petición que hizo el miembro del Team Infierno para salvar a su compañera muchos de los que siguen la pista del reality show lo consideraron como un gesto tierno, especialmente las palabras que hacían referencia a que la necesitaba junto a ella.

Sin embargo, hubo otros que lo tacharon de acosador, sobre todo por sus actitudes tras la solicitud al público de La Casa de los Famosos México, esto debido a que se bajó un poco los pantalones que portaba, dejando ver parte de sus glúteos y después corrió, no a abrazar, sino que se abalanzó sobre Wendy Guevara mientras ella se cambiaba la ropa que traía.

La tiró en la cama y se subió en ella para “demostrarle” su cariño, todo esto ante las quejas y gritos de La Perdida, lo que concluyó en que Nicola fuera señalado por un intento de abuso por no respetar lo que la influencer le estaba exigiendo e inclusive se comenzó a etiquetar el post con el hashtag No Es No.

Nicola Porcella fue tachado de acosador después de que fuera víctima de un presunto abuso sexual por parte de Wendy y Sergio. (Captura: Vix)

Otro de los rasgos que se pueden apreciar en el mismo material audiovisual es que , después de que ocurrieron los acercamientos y roces físicos entre Wendy y Nicola, a la habitación del Team Infierno ingresó Poncho de Nigris con la mirada baja, gesto que adjudicaron a su reciente nominación, pero no fue lo que más destacó, sino que fue su actitud al momento en que Emilio y el peruano trataron de abrazarlo.

Criticaron a Poncho de Nigris por rechazar el consuelo de sus compañeros

Después de que se revelara que el regiomontano era uno de los que estaban en riesgo de abandonar La Casa de los Famosos a una semana de la final, el resto de los integrantes del Team Infierno, especialmente Emilio Osorio y Nicola Porcella intentaron consolarlo con un abrazo.

El gesto, considerado como tierno, fue rechazado por Poncho de Nigris y sólo los tocó “por encimita”, lo que le valió ser señalado como grosero por los seguidores del reality show, esto, aseguraron, podría ocasionar que pierda simpatizantes a pocos días de que finalice el popular programa de televisión.