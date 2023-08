“De película”: delincuentes entran a Centro Relojero de la CDMX con escaleras de rapel y roban jugoso botín

El robo se dio en el Centro Relojero, ubicado en la calle de Palma, número 33, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. (Google Maps)

El pasado domingo 30 de julio, tres delincuentes lograron robar un negocio del Centro Relojero, ubicado en la calle de Palma, número 33, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Y es que, ese día, por la madrugada, los tres hombres habrían ingresado al lugar por un tragaluz, y con la ayuda de una escalera de rapel.

Los hechos habrían sucedido alrededor de las 2:30 de la mañana, y según los reportes, los ladrones se habrían llevado varios relojes de lujo, algunos que se encontraban a la venta, y otros más que estaban en el sitio porque sus dueños los habrían dejado para que se les realizara alguna reparación. Se estima que el botín robado podría alcanzar el millón de pesos.

En un video que captó la cámara de seguridad del sitio, puede observarse el momento en el que los delincuentes bajan por la escalera de rapel. Se alcanza a ver llevan una maleta, en la que presuntamente llevarían las herramientas con las que perpetraron el robo. Incluso, se observa que, con toda tranquilidad se sientan en una banca colocada en el lugar. Los tres sujetos usan pasamontañas para evitar ser identificados, y también se observa que realizan algunas llamadas telefónicas.

Al ingresar al lugar, se habría activado una alarma, por lo que se ve que los ladrones salen corriendo del sitio por la escalera, sin embargo, media hora después, cerca de las tres de la mañana, los delincuentes volvieron, cortaron los cables de energía e ingresaron a uno de los negocios.

El robo se dio el pasado domingo 30 de julio, a las 2:30 de la madrugada. (Google Maps)

Cuando sonó la alarma, se observa que unos policías ingresan al lugar, pero al no notar nada extraño, salen de él.

En entrevista para el medio N+, Oswaldo, dueño del lugar, declaró que varias de las piezas que fueron extraídas no estaban en venta, sino en reparación. También dijo que no tenía seguro contra robo, por lo que él tendrá que pagar de su bolsillo los relojes robados.

“Me informa la administración del edificio que habían ingresado a mi taller, donde lograron abrir una caja fuerte; tenía a la venta relojes de distintas marcas y pues nosotros hacemos reparaciones de relojes de clientes que, pues vienen a reparar, y también esos relojes se los llevaron, un promedio de 30 relojes. De los relojes que tenía en exhibición, que estaban a la venta, es un promedio de 700 mil pesos, más los relojes que eran de clientes”, declaró en la entrevista Oswaldo.

“No tenía por el momento seguro, he realizado mi denuncia, por el momento no he visto si han venido peritos, no se ha presentado nadie más, tengo que dar la cara a mis clientes. Tengo que pagar, una manera de salir adelante, tengo que trabajar, soy una persona trabajadora, aquí era el todo el patrimonio de toda mi familia. Es como un show de película, ni en mis peores pesadillas podría haber pensado esta situación”, señaló el dueño del lugar.

Los delincuentes portaban pasamontañas. (Impresión de pantalla)

Luego de cometer el robo, los delincuentes salieron del Centro Relojero por la escalera, pero en el negocio dejaron unas pinzas y una barreta.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó, por medio de una tarjeta informativa, que la policía fue alertada de que se había activado una alarma silenciosa en ese lugar y al acudir, policías se entrevistaron con el encargado de vigilancia, quien les informó que detectó que una de las puertas había sido bloqueada y, en uno de los despachos, se localizó una caja con herramientas para abrir una caja fuerte.

También se dio a conocer que se localizó la escalera de rapel con la que los delincuentes habrían logrado entrar y salir del lugar.