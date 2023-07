Grupo Salinas desmiente “información falsa”; acusa “campaña negra” en su contra

Ricardo Salinas Pliego es el dueño de Grupo Salinas y uno de los hombres más ricos de México (REUTERS / Stringer)

De nueva cuenta Ricardo Salinas Pliego y Grupo Salinas toman relevancia mediática, sin embargo, ahora no es por las polémicas respuestas del empresario en sus redes sociales, ni por los ostentosos regalos que entrega a sus seguidores, sino por un comunicado en el que acusa una “campaña negra” y desmiente “información falsa” en su contra.

Durante el fin de semana surgieron una serie de publicaciones periodísticas en las que se le acusa a Salinas Pliego de estar detrás de una empresa minera de nombre Cobre de Mayo, la cual consiguió el amparo de un juez para que no le sea aplicable la llamada “Ley Minera” recientemente aprobada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En respuesta, las redes sociales oficiales de Grupo Salinas compartieron un comunicado en el que abordan dichos señalamientos rechazándolos categóricamente.

“Su periodismo de fantasía y por consigna no tiene límites [...] Ante sus mentiras, una vez más respondemos con hechos”, se lee en el tuit donde se adjunta el documento firmado por el director general de Estrategia Editorial de Grupo Salinas, Luciano Pascoe Rippey.

Al principio del comunicado, Grupo Salinas acusa de una “campaña negra” que viene desde hace años y, dice, “ya no es ninguna novedad, ni sorprende a nadie”, además, califica a los autores de ser “tribuna y vocería defensora de este conservadurismo corrupto”.

El comunicado de Grupo Salinas (Twitter/GrupoSalinas)

Posteriormente, abordando las acusaciones, en el documento de dos cuartillas se rechaza cualquier relación del empresario Salinas Pliego con la compañía minera Cobre de Mayo”.

“El señor Salinas Pliego no es accionista ni tiene participación directa o indirecta en la empresa Cobre de Mayo”, se lee en el documento compartido en la cuenta oficial de Twitter de Grupo Salinas.

Además, Grupo Salinas defiende al juez que aprobó dicho amparo a favor de la compañía minera calificando de “cobarde” e “irresponsable” los señalamientos en usu contra.

“En un auténtico Estado de Derecho, la aplicación de la ley debe respetarse, no cuestionarse cuando las resoluciones no le parecen o no favorecen los intereses de sus patrocinadores”, se lee en el comunicado firmado por Pascoe Rippey.

“Esta es una campaña negra”, sostiene Grupo Salinas y añade: “Solo confirma su desesperación y explica por qué nuevamente recurren al uso de adjetivos, suposiciones, mentiras y al periodismo de fantasía que les caracteriza”.

Salinas Pliego (Cuartoscuro)

La empresa de Salinas Pliego agrega: “No importa cuántas veces publiquen injurias, siempre responderemos con la frente en alto y continuaremos acudiendo a la justicia para exigir la reparación de tantos daños causados”.

Finalmente, Grupo Salinas solicita derecho de replica para que se publique se difunda el comunicado con su respuesta.

Sobre este caso, el presidente López Obrador fue cuestionado al respecto durante su conferencia mañanera de este lunes 31 de junio. El mandatario aseguró que no se han dado nuevas concesiones mineras durante su gobierno y que incluso se están regresando.

En el caso particular de Grupo Salinas, el presidente aseguró que no se les han dado nuevas concesiones mineras y que incluso habló con el empresario para explicarle porque le rechazó una mina en Baja California Sur.

En cuanto a los impuestos, López Obrador aseguró que Grupo Salinas no tiene ningún pago pendiente con el fisco y que hay un litigio en este momento por un adeudo de 18 mil millones de pesos, sobre el cual no se puede actuar hasta que se resuelva.