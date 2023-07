Raquel Bigorra acusó a Sergio Mayer de ser enemigo de Wendy Guevara

Raquel Bigorra tiene claro que Sergio Mayer es el verdadera enemigo de Wendy Guevara (Ig: @rbigorra/ViX)

Hace unos días, Sergio Mayer se quejó por la forma en la que están apoyando a Wendy Guevara en La Casa de los Famosos. Fue en un encuentro con sus compañeros, que el actor y político comentó su descontento.

Te puede interesar: Team Infierno explota contra Apio Quijano tras abandonar La Casa de los Famosos: “Se llevó hasta el papel de baño”

“Si a mí me dicen: ‘Vas a competir con una influencer que tiene toda una red de seguidores que van a apoyarla, pues yo no le entro (...) Si a mi me hubieran dicho; ‘Vas a entrar a la casa y el que genere mejor contenido va a ganar’, pues yo no le entro”

Asimismo, se refirió a Wendy diciendo: “Me dicen: ‘Oye, podemos aprovecharlos a todos para lanzar a la primera trans, pues no me utilices a mí, qué bueno que la lancen, yo soy incluyente y respeto la diversidad”.

Te puede interesar: Wendy Guevara cuenta una de sus peores experiencias sexuales como sexoservidora: “No se pudo resistir”

Estos comentarios generaron una ola de críticas en contra de Sergio Mayer, tanto de internautas como de celebridades. En una transmisión en vivo de Instagram, Raquel Bigorra dio su opinión en relación con los dicho por el actor en La Casa de los Famosos.

Qué dijo Raquel Bigorra sobre los comentarios de Sergio Mayer a Wendy Guevara

La cubana recordó algo que ya había dicho con anterioridad y reafirmó que considera a Sergio Mayer como un obstáculo para que la influencer integrante de Las Perdidas se lleve el premio de La Casa de los Famosos.

La cubana arremetió contra el actor por las actitudes que ha tenido con la integrante de "Las Perdidas" Crédito: Youtube/ Imagen Entretenimiento

“Desde cuando yo les había dicho que dentro de la casa Sergio me había dicho que no ganaba Wendy y ya les dije las razones, que no las quiero ni repetir porque se me hace de lo más retrogrado del mundo”, comentó Bigorra, dejando entrever que Mayer le había dicho algo en relación con la identidad de género de Wendy Guevara.

Te puede interesar: Nicola Porcella y Wendy Guevara se amistan tras acusaciones de ’traición’ en La casa de los famosos México

Del mismo modo, la conductora de televisión y expulsada del reality show explicó que siempre se adelanta a estas situaciones, y que ya veía venir la actitud de Sergio Mayer, diciendo: “Se los había dicho, pero bueno, yo siempre digo todo al tiempo”.

Finalmente, durante su transmisión en vivo en Instagram, soltó una contundente frase para dejar claro su punto de vista: “Agarren la onda, así se los digo, el enemigo está dentro contra Wendy, no afuera”.

Raquel Bigorra responde a quienes la critican por su edad

En la misma transmisión en vivo de Instagram, la cubana leyó un comentario de una internauta que hablaba despectivamente de su edad. Muy directa, Bigorra le respondió, poniendo énfasis en que quien la criticaba ni siquiera tenía foto de perfil.

: “Agarren la onda, así se los digo, el enemigo está dentro contra Wendy, no afuera”, dijo Raquel Bigorra sobre Sergio Mayer (instagram/wendyguevaraoficial/sergiomayerb)

“¿Qué edad tú tienes? Porque yo tengo 49 años. Quiero ver tu foto, bueno, es más, ya me di cuenta que ni foto tienes ahí por eso”, arremetió Raquel, y recordó una frase que Talina Fernández, periodista muy importante de México, quien falleció hace ya algunas semanas y por la que la conductora lloró, le dijo: “Como me ves te verás”.

El Team Infierno contra el Team Cielo

La recta final de La Casa de los Famosos está a la vuelta de la esquina. Wendy Guevara, Sergio Mayer, Poncho de Nigris, Emilio Osorio, Nicola Porcella, Jorge y Mariana “La Barby” Juárez están moviendo sus últimas fichas para hacerse con el premio de 4 millones de pesos mexicanos que la producción dará al ganador.

En internet, los ánimos están más intensos que nunca, pues aunque los fanáticos del Team Infierno se han posicionado por encima de los del Team Cielo, figuras como Jorge han ganado popularidad con el paso de las semanas.

El próximo domingo podría salir Jorge, Poncho o Sergio Mayer; todo dependerá de los votos y el ánimo de los fans.