Cómo y cuándo ver en vivo a Danna Paola y Steve Aoki en el Tomorrowland

Danna Paola dejó entrever que la canción se llama Paranoia (Captura de pantalla Instagram/@steveaoki)

La cantante Danna Paola y el productor Steve Aoki estrenarán una canción en el festival de música electrónica Tomorrowland, este evento se realiza dos fines de semana seguidos en Boom, Bélgica.

Steve Aoki y Danna Paola harán uno de los shows de cierre del Tomorrowland, pues se presentarán el 29 de julio a las 23:50 horas del Horario de Verano en Europa Central (Central European Summer Time por sus siglas en inglés CEST); el equivalente al tiempo de la Ciudad de México (UTC -6) será el 28 de julio a las 15:50 horas.

Las personas que no puedan acudir a la segunda parte de este festival (del 18 al 30 de julio) también tendrán la oportunidad de disfrutar de la música y seguir cada presentación desde sus casas, ya que el Tomorrowland tiene transmisión en vivo por internet.

Danna Paola anunció esta colaboración desde abril (Captura de pantalla Instagram/@steveaoki)

Para poder ver los shows del Tomorrowland en vivo —incluído el de Danna Paola con Steve Aoki —, es necesario ingresar a la cuenta oficial de YouTube del festival en la hora adecuada, aunque también se puede seguir desde el sitio oficial de dicho evento masivo, este es el enlace.

Por el momento, en el sitio oficial del festival Tomorrowland todo lo que puede verse es una cuenta regresiva para que comience el último fin de semana de la edición 2023. Danna Paola se dijo muy feliz por su colaboración con el DJ y productor, esto fue lo que escribió desde su cuenta de Instagram, incluso reveló que el tema se llama Paranoia.

“TOMORROWLAND HERE WE GO✨🇧🇪 Que locuraaaaa, que sueño estar aquí! 🇲🇽 thank you friend this is crazyyyyy ♥️ VAAMOSSSSS! #paranoia en #tomorrowland”

Los fans de ambos artistas podrán ver en vivo el show a través de internet. Crédito: (Instagram/@steveaoki)

Por su parte, esto fue lo que escribió Steve Aoki el 26 de julio en esta misma red social: “Marquen sus calendarios, estaremos cerrando el Tomorrowland en el escenario principal el sábado por la noche con amistades hermosas”.

Y es que durante el cierre de la presentación, Danna Paola no será la única que estará con Steve Aoki, las otras cantantes serán Paris Hilton, Martin & Kaaze y Lil Jon.

Recientemente Maluma se presentó en el Tomorrowland 2023, “Latinos… Colombia en la casa hujep…”, se escuchó gritar al cantante junto a DJ Gordo.

Ellos son otros artistas que se presentarán en el Mainstage el sábado 29 de julio en el Tomorrowland 2023, todos los horarios están expresados en el Horario de Verano en Europa Central (Central European Summer Time por sus siglas en inglés CEST), para convertirlo al horario de la Ciudad de México es necesario restar 16 horas:

-Daybreak Session: Laidback Luke- Wayback Luke de 12:0 a 14:50

-Warrior Workout by Q dance de 14:50 a 15:20

-Carola de 15:15 a 16:15

-Goodboys de 16:15 a 17:15

-Yves V & Regi de 17:20 a 18:20

-Nervo de 18:25 a 19:25

-John Newman de 19:25 a 20:25

-Tale of us de 20:25 a 21:25

-Armin Van Buuren de 21:30 a 22:30

-Dimitri Vegas & Like Mike de 22:35 a 23:50

Fue en abril de 2023 cuando Danna Paola compartió que había hecho una colaboración musical con Steve Aoki, “Es un hit”, adelantó desde ese momento. La joven se sacó un retrato instantáneo con el productor y él, por su parte, colocó dicha imagen en la pared donde pone a todos los artistas con los que ha colaborado alguna vez en su trayectoria.

Danna Paola estará en el escenario principal del Tomorrowland (Foto AP/John Locher)

Estas fueron algunas de las reacciones en su momento:

“Veo que andan super emocionados con la colaboración de Steve Aoki con Danna Paola y yo no conozco nada del man. No me emociona el feat en sí, me emociona que Danna nos dé música”. “Se nos viene Danna Paola FT Steve Aoki”. “Steve Aoki solo colabora con gente muy exitosa”. “Mi chiquita anda triunfando”