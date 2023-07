Apio Quijano reveló si su novio se enojó por su “historia de amor” con Jorge Losa en LCDLF

Apio Quijano y Jorge Losa fueron "sospechosos" de vivir una historia de amor en el reality show (Foto: Instagram)

Apio Quijano es el más reciente habitante eliminado de La casa de los famosos México, reality show que está entrando en su recta final. Durante las semanas que permaneció al interior del inmueble, el integrante de Kabah mostró su personalidad por primera vez ante las cámaras y compartió su orientación bisexual.

Sobre esta faceta inédita ante su público, el cantante compartió en un encuentro con la prensa a su salida de Televisa San Ángel este jueves 26 de julio.

“Cuando tú entras a una experiencia así, el objetivo no es un juego de reto, de ejercicio, de hacer un pastel y así, sino que el reto es tu personalidad, y cuando lo aceptas tienes que aceptar que vas a abrirte completamente a quién eres, sobre todo porque te lleva a momentos tan extremos esta experiencia, que no puedes callar lo que sientes, a quien extrañas, lo que vibra en tu corazón y lo que te hace latir todos los días”, expresó el cantante de La calle de las sirenas.

Y es que por primera vez Apio Quijano, cuyo verdadero nombre es Héctor, dio a conocer que tiene un novio, de quien más tarde se conoció su identidad, se trata del influencer Juan Pablo Serrano, con quien sostiene una relación desde hace más de seis años.

Apio y Juan Pa sostienen una relación sentimental desde hace más de seis años (Foto: @apioquijano)

“Para mí era muy importante llegar y decir ‘claro, extraño a mi pareja, se llama Viñe’, porque además yo les dije ‘no les voy a decir cómo se llama’ porque no quiero que el mundo sepa cómo se llama y nadamás no sabían ellos cuando salí me di cuenta de que todo México sabía, gracias. Pero este tipo de cosas son las que yo también estaba dispuesto a abrirme con el público porque lo merecía”, añadió el famoso de 46 años.

Ahora que su relación es pública, el cantante confesó que prefiere que no se convierta en una constante hablar de su noviazgo, por lo que prefiere mantener en la intimidad ciertos aspectos de su vida en pareja.

“Algo que creo importante decir es que habrá cosas que yo las exprese con él, pero también existirá una intimidad de mi pareja y mi relación hacia afuera, porque también creo que es muy valioso no estar hablando todo el tiempo de todo esto, creo que habrá un equilibrio”, añadió.

Durante su estancia en La casa de los famosos México, a Apio Quijano se le vio convivir muy de cerca con otro integrante, se trata del actor español Jorge Losa, quien aún se encuentra dentro de la competencia y quien forma parte del Team Cielo.

Tras la salida de Ferka Quiroz, se especuló un posible "ligue" entre Apio y Jorge (Foto: Vix)

Dicha cercanía en la que se dieron abrazos y “apapachos” causó especulaciones y mucho se rumoró que entre Apio Quijano y Jorge Losa estaba ocurriendo una historia de amor. Sin embargo, el cantante de Al pasar aseguró que su novio comprendió la situación y esto no ocasionó ningún problema entre ellos.

“Si hay alguien que me conoce es Juanpa y él sabía que soy una persona que soy muy de contener a la gente, si ustedes se dan cuenta, lo que creyeron ustedes como una historia de amor empezó cuando sale Ferka, y sale Ferka y él se siente solo y se queda solo y es bien difícil, para mí era bien difícil verlo tan solitario y verlo llorar, entonces lo primero que hice fue contenerlo en la forma en la que sé y soy de contacto físico, soy de abrazar. Yo luego llego y veo las imágenes que me ponen y digo ‘híjole, cómo de verdad construyen y editan de tal manera para que se vea así’”, expresó.

El español, apodado "Albacete", continúa en la competencia como parte del Team Cielo (Foto: Instagram)

Asimismo, Apio destacó que forjó una gran amistad con Wendy Guevara, la famosa influencer integrante de “Las perdidas”, pero cuestionó el hecho de que con ella no “le armaron una historia de amor”, pese a que hasta se bañaron y durmieron abrazados.

“Yo le decía a Juan ‘si vieran la cantidad de besos que le di a Wendy, me bañé con ella, me dormía con ella, pegados todo el tiempo, abrazados, pero ahí si no hay una historia de amor obviamente, cada quien donde le convenía había y también obviamente para la carrilla que le funcionó mucho a los habitantes para molestarme, pero cuando yo vi que esto estaba escalando lo corté de tajo y así terminó”, concluyó el famoso.