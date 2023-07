Facundo se burla de Sergio Mayer enfrente de la mamá del ex Garibaldi: “Va a querer regresar a la política” |VIDEO

Facundo se burló de la carrera política de Sergio Mayer (Fotos: Instagram/@facufacundo/ Sergio Mayer)

La llegada de Facundo a La Casa de los Famosos México ha sido toda una sensación en redes sociales, pues con el humor que lo caracteriza, el comediante no dudó en hacer de las suyas en más de una ocasión en cuando tuvo los reflectores encima, lanzando ácidos comentarios a su ex compañera de reality show, Galilea Montijo, e incluso a uno de los participantes de esta primera temporada: Sergio Mayer.

Debido a que de nueva cuenta había sido nominado, dentro de los panelistas de la séptima Gala de Eliminación se encontraba Norma Bretón, mamá del ex Garibaldi. Razón que no fue impedimento para que el también actor y productor se lanzara en contra de su hijo en uno de los temas que él dentro del programa ha dejado en claro, por más de una ocasión, son sensibles y delicados para su consideración.

“Imagínate que si sale y quiere regresar a la política… no, pues no”, expresó Facundo antes de ser intervenido por Galilea Montijo quien pidió una contestación por parte de la mamá del cantante: “Déjalo, que él haga política o que se quede ahí”. Diego de Erice agregó: “Si alguien lo conoce es usted, quien te conoce siempre es tu madre”, bromeó tratando de romper la tensión que el ácido comentario provocó en el foro de La Casa de los Famosos México.

El polémico comediante bromeó sobre la carrera política del cantante y actor Credito:TW@LaCasaDeLosFamososMx

“Lo estás haciendo por la política o qué”: Poncho de Nigris cuestiona a Sergio Mayer

Durante la tercera semana de julio, Poncho de Nigris revivió el polémico tema del cual Sergio Mayer no quiere hablar dentro de la casa más famosa de México: el mundo de la política mexicana y su paso por este. Todo sucedió cuando todos los habitantes se reunieron en el comedor para participar en una edición más de Resulta y Resalta, el programa de Wendy Guevara. Entre dimes y diretes, la influencer pidió que Poncho de Nigris no lanzara más declaraciones polémicas en su contra porque podría involucrarla en un nuevo enfrentamiento.

Fue en ese momento cuando Sergio Mayer aprovechó para encarar a quien se supone es su amigo: “Desde la mañana estás mamand*, desde la mañana metiste lo de la política y eso no está padre. Cuando dije que donáramos las cosas tú me dijiste que ‘por político, que nadie quiere donar’, eso no está padre. Entonces, aguante vara y no estés mamand*. Metiste cosas que no debiste meter y lo sabes”.

El fuerte enfrentamiento podría terminar con el "Team Infierno"

El influencer regiomontano no pudo ocultar la amarga sorpresa que se llevó ante los reclamos de su excompañero de Solo para mujeres, incluso aseguró que no sabía sobre qué estaba hablando: “Entonces lo estás haciendo por la política o qué, por qué te duele”.

Facundo se lanzó contra Galilea Montijo: “Yo estaría ahí conduciendo”

La titular del reality show, donde estrellas como Wendy Guevara, Poncho de Nigris y Emilio Osorio buscan colocarse como los más queridos y así acreedores a un premio en efectivo por 4 millones de pesos, vivió en el año 2002 una experiencia extremadamente similar a lado del conductor dentro del formato Big Brother VIP, donde él se colocó en el segundo lugar y ella en el primero, siendo la justificación que algunos tienen detrás de las “bromas” que ambos emitieron en la edición del pasado domingo 23 de julio.

Facundo se reencuentra con Galilea Montijo en LCDLFM y lanza ácidos comentarios (Fotos: ViX+)

Luego de que lo presentara como panelista el Facundo recordara que ambos vivieron dicha experiencia pero ella ahora está al frente de su conducción y él como un simple jurado invitado , la también actriz no dudó en defenderse: “No supera que le gané”, a lo que el comediante respondió “Yo estaría ahí conduciendo, en ese momento cambió mi futuro. Te odio Galilea Montijo”, finalizó entre risas de todo el público y estrellas invitadas.