Día Mundial del Perro: plazas ‘pet friendly’ de la CDMX para ir con tu mejor amigo

Ya es el Día Mundial del Perro y también es viernes, por lo que tú y tu mejor amigo de cuatro patas no tienen por qué quedarse encerrados en casa. Desde 2004, cada 21 de julio está fijado para celebrar y homenajear a nuestra mascota. No se necesitan grandes razones para ello, más allá de que se tratan de nuestros acompañantes, fieles, amigos, rescatistas, o hasta cazadores. Sin embargo, en realidad la misión de tan bella efeméride es la de recordarnos que hay millones de perros en el mundo que no tienen hogar.

Tomar conciencia, fomentar el cuidado y la adopción, y tratar de evitar la prácticas de abandono son el punto crucial que se busca recordar año con año durante el Día Mundial del Perro. Ya que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el mundo existen aproximadamente 300 millones de perros de los cuales el 70 por ciento no cuentan con un hogar.

Una vez que logres adoptar un animalito peludo, seguramente se convertirá en un miembro más de la familia. Y si bien, antes durante los paseos familiares, nuestro pequeñín tenía que quedarse en casa, ahora en pleno 2023 las dinámicas ya no tiene por qué ser así.

¿Cómo celebrar el Día Mundial del Perro?

Para que puedas pasear con tus mascotas por todo lugar, existen ya varias plazas comerciales que permiten la entrada de perritos. Algunas plazas permiten que sus cuatro patitas caminen por todo el inmueble y las tiendas, mientras que otras solamente te dejan hacerlo en zonas específicas.

Otras plazas son totalmente pet friendly, con la excepción de tiendas muy contadas que ya no le permitirán la entrada a tu amigo. Existe de todo incluso hay restaurantes y cines que dejan que el perrito pueda pasar a convivir con el resto de los visitantes.

En la Ciudad de México estas son las mejores plazas comerciales para ir con tu mejor amigo.

- Antara

- Plaza Satèlite

- Encuentro Oceanía

- Mundo E

- Gran Terraza Coapa

- Parque Tepeyac

- Patio Santa Fe

- Mitikah (Coyoacán)

- Encuentro Fortuna

- Garden Santa Fe

En algunas de estas plazas primero debes registrar a tu perrito en un sitio web, para que posteriormente puedas acudir con él sin problemas, como el caso de Antara. En otros casos, como el de Parque Tepeyac, solo debes ingresar con él y listo.

Otras de estas plazas, tienen tiendas en donde incluso te regalan un snack para tu mascota. Solo ten cuidado de no deja que coma mucho y abuse de tanta botana.

Establecimientos que ya son ‘pet friendly’

Desde hace no mucho tiendas departamentales como Liverpool se sumaron a la iniciativa. Ahora puedes ir a comprar ropa con todo y tu perrito y en dicho lugar hasta te prestan una carrerola muy coqueta en la que puedes trepar a tu bebé.

También Cinemex es pet friendly y ya tiene funciones exclusivas en las que puedes llevar a tu perrito. Este tipo de funciones tiene un acomodo distinto con lugares especiales para ellos y ajustes en la proyección como un nivel de volumen reducido, un aire acondicionado más controlado y una luz muy tenue.

¿Cómo piensas celebrar el Día Mundial del Perro?