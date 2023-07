Tras salir de ‘La Casa de los Famosos’, Raquel Bigorra regresa a terapia: “Afuera todo se multiplica”

Captura: ViX.

A nadie le queda duda de que La casa de los famosos México es uno de los programas más exitosos que la televisión mexicana ha visto en mucho tiempo. La clave son, sobre todo, las redes sociales. Gracias a las redes la conexión del espectador con el show y la discusión suceden en tiempo real las 24 horas del día, todos los días de la semana. Por tanto, es fácil engancharse en el juego y llevarlo todo al exterior. Así lo aseguró Raquel Bigorra, quien incluso aseguró que tuvo que volver a terapia.

Mientras se encontraba de visita en el programa Hoy, una sección del mismo se dedicó completamente a hablar sobre el daño psicológico que la pasión desenfrenada por el programa puede provocar en las personas. Especialmente en los participantes.

Si bien, primero Paul Stanley argumentó que en muchas ocasiones las redes sociales sacan mucho de contexto las situaciones, Raquel Bigorra opinó un tanto diferente. Según ella, todo el hate y todos los comentarios tanto positivos como negativos se originan desde adentro de la casa.

“La gente de afuera se va con lo que dicen los de adentro”, indicó Bigorra. “En el tiempo de Bárbara, cuando ellos se burlaban y le decían ‘la loca’, que yo nunca estuve de acuerdo, ¿Qué generas? Afuera, esto se multiplica. Todo sale de la casa, para empezar”.

En ese sentido admitió que cuando se está en el encierro la persona puede llegar a vivir en otra realidad. Pero precisamente por ello, aquellos que se sometan al experimento deben ser más conscientes de sus actos y de sus palabras porque éstas se multiplican en el mundo real y pueden incluso afectar a familias enteras.

“Lo que dices va a afectar a una familia o a una persona porque la gente de afuera sí se engancha con la historia”, argumentó Bigorra. Después señaló que la experiencia es tan fuerte tanto afuera como al volver a la realidad, que sin duda la terapia y la ayuda psicológica son necesarias:

“Es muy fuerte. La vez pasada que estuve encerrada, saliendo, tomé terapia. Ahora sigo en terapia. Esto no es fácil”.

Odio en redes sociales

Para reforzar su punto usaron como ejemplo la experiencia de Jorge Losa, quien se deprimió sobremanera cuando algunas personas fueron a gritarle palabras de odio al exterior de la casa. El participante español se deprimió durante un par de días y no hizo otra cosa más que dormir, además de llorar en silencio ocasionalmente.

A pesar de aquello, Raquel Bigorra está consciente de que a este tipo de cosas uno debe someterse si aceptaste participar en un programa como La casa de los famosos. Lo único recomendable que queda es ignorar las redes sociales por un tiempo compartimentalizar la realidad del programa y sus consecuencias, con la vida personal de cada uno.

Las diferencias entre Big Brother y La casa de los famosos

Raquel Bigorra participó hace dos décadas en una edición del famoso Big Brother VIP. Aunque era más joven y desenfadada, desde aquella ocasión al salir tuvo que tomar terapia y la experiencia fue ciertamente más fuerte que la actual.

Aunque eliminada en la cuarta semana Bigorra afirma que aquellos días fueron suficientes para probar lo “fuertes” que es la experiencia de un reality. Sin embargo, en esta ocasión se lo tomó más a la ligera.

“Ahorita, después de tanta exposición, el juego tan rudo al que estuvimos sometidos Paul y yo, me lo he tomado mucho más light, lo veo desde otro punto de vista. Ya no me afecta”, aseguró.