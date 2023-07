Menor de edad víctima de pornografía infantil fue liberada en Tlalpan; su agresor fue detenido

La pornografía infantil es un delito (Archivo)

Una persona menor de edad fue liberada de su agresor, quien presuntamente le obligaba a grabar pornografía infantil en un domicilio de la Ciudad de México. En tanto, el sujeto fue detenido y llevado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

La Guardia Nacional informó que en colaboración con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), aprehendieron a un hombre por el probable delito de trata de personas en su modalidad de pornografía infantil.

El Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos (NCMEC, por sus siglas en inglés), habría enviado a las autoridades mexicanas un reporte sobre contenido de abuso sexual infantil, por lo que procedieron las investigaciones correspondientes en colaboración internacional.

Con base en la información obtenida por los especialistas de las Direcciones Generales de Investigación y Científica de la Guardia Nacional a través de investigación cibernética, localizaron e identificaron al presunto abusador.

Un sujeto fue detenido por pornografía infantil (Guardia Nacional)

Al contar con las pruebas suficientes que acreditaban la relación del sujeto al delito, la Guardia Nacional hizo la denuncia por pornografía infantil ante la Fiscalía General de Justicia capitalina.

Por su parte, la Fiscalía de Investigación de los Delitos en Materia de Trata de Personas, de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas de la FGJCMDX, solicitó al juez de control una orden de aprehensión.

El mandamiento judicial fue ejecutado en un domicilio ubicado en la alcaldía Tlalpan, donde los oficiales detuvieron al individuo y rescataron a una víctima menor de edad.

La víctima menor de edad fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía capitalina, donde estuvo acompañada por una célula multidisciplinaria de atención a víctimas y con representación de personal de la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes local.

La División de Alta Tecnología de la Dirincri alertó por la presencia de pornografía infantil encubierta bajo el término "receta del caldo de pollo". (El Sol de México)

Información del Senado de la República señala que la National Center for Missign and Exploited Children reveló que México se ubica en el primer lugar mundial como emisor de pornografía infantil, mientras que la Asociación End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children por Sexual Purposes (ECPAT), coloca al país como el segundo productor y distribuidor internacional de este tipo de material y el primero en América Latina.

Cómo evitar que menores caigan en redes de pornografía infantil

La Guardia Nacional señaló que el grooming y sexting son actividades con las que menores de edad podrían caer, enviando material de carácter sexual que podría considerarse como pornografía infantil.

Por lo anterior, el organismo recomienda a los padres, madres o tutores:

- Aprender a usar las nuevas tecnologías para saber en qué actividades se encuentran los menores y a qué peligros se enfrentan.

- Explicar a los menores los riesgos que hay en Internet, remarcando la importancia de no revelar datos personales y de no enviar fotos ni vídeos a desconocidos.

- Permitir que usen los dispositivos electrónicos en lugares visibles y evitar que chateen a puerta cerrada.

- Establecer normas de uso y horarios. A partir de las 22 horas se incrementa el número de usuarios y aumenta el riesgo.

- Instalar antivirus y programas de navegación segura en los aparatos electrónicos que usan los menores.

- Dar seguimiento a las páginas que visitan, con quién hablan y sobre qué temas (hablando con ellos y preguntando)

- En caso de haber cámara web, restringir su uso con una clave de seguridad o tener tapado el visor.

- Si sospecha de que está siendo acosado lo mejor es hablar con él o ella, dándole confianza para contarle lo que está pasando.

- Contactar con la policía o con organizaciones de protección de niños, niñas y adolescentes si se necesita ayuda.

- Conversar con los menores acerca de la igualdad y sexualidad saludable y reforzar en ellos la idea de que pueden hablar sobre contenidos desagradables o les hayan incomodado.

- Usar control parental para conocer sus hábitos en la red, y detectar cambios de comportamiento.