“¿A Pedrito Sola le gusta el Escorpión Dorado? Esto descubrió Maryfer Centeno

El conductor arremetió contra el periodista por su personaje. (Ventaneando // Maryfer Centeno)

Fue hace aproximadamente un año cuando El Escorpión Dorado acudió como invitado especial a Ventaneando para promocionar sus entrevistas mutuas con Pati Chapoy. Como era de esperarse, durante su estancia lanzó ácidos comentarios sobre los conductores y casi todos respondieron con el mismo sentido el humor. Para sorpresa de muchos fue Pedrito Sola quien no soportó.

Y es que el conductor de espectáculos no pudo ocultar su molestia ante la presencia del Dios del Internet, pues tuvo que convivir con él aunque en anteriores ocasiones ya había manifestado su desacuerdo con el personaje que interpreta el periodista. Pero no fue hasta varios meses después cuando Pedrito confesó que estuvo a punto de romper en llanto de la rabia que sintió aquel día.

Sus contundentes declaraciones dieron pie a un nuevo conflicto expuesto redes sociales y varios internautas tomaron partido. Fue bajo este contexto que Maryfer Centeno analizó el lenguaje corporal tanto de la polémica entrevista que concedió Pedrito Sola para Creativo como la respuesta de Alex Montiel.

El conductor calificó como "barbaján" al Escorpión Dorado. Crédito: YT /Roberto Mtz

Pedro Sola siente un profundo rechazo por el Escorpión Dorado

La grafóloga comenzó su análisis exponiendo los gestos que Pedrito Sola hizo cada vez que hablaba sobre El Escorpión Dorado: “Es una cara de repugnancia, es una expresión de facial universal (...) ¿Qué es lo que refleja su cara? Por un lado tristeza porque las comisuras de su boca van hacia abajo, pero la mirada y el mentón levantado es como si se sintiera ciertamente superior”.

Asimismo, Maryfer Centeno enfatizó en los movimientos de rechazo que el economista de profesión hizo tanto en la entrevista en cuestión como cuando convivió con el Dios del Internet en Ventaneando: “Vean nada más cómo está la mano en forma de puño, lo cual claro que es un síntoma de violencia”.

“De alguna forma Pedrito Sola, a quien conocemos como una persona muy tierna y encantadora pues qué creen, si hubiera querido pues sí (hubiera golpeado) al Escorpión (...) Pedrito Sola está convencido que es asqueroso”, agregó.

"El Escorpión Dorado" respondió a los ataques de Sola Crédito: YT/LA LATA

Según la colaboradora de Hoy, un factor que posiblemente contribuyó en la percepción que tiene Pedrito Sola de Alex Montiel fue el nulo apoyo que recibió por parte de sus compañeros ante las burlas:

“Todos en la sala están muy contentos y esto es justamente lo que pudo haber hecho que Pedro Sola detonara, se sintió abandonado, se sintió solo, se sintió incómodo y por supuesto que sí porque en ese momento todos estaban con el Escorpión Dorado”, comentó.

Centeno lamentó que Pedro Sola se declarara heterofóbico: “Eso es muy raro, de verdad es muy extraño que alguien sea heterofóbico sobre todo en un momento donde tenemos que buscar la igualdad de derechos, se trata de hermanarnos y no de conflictuarnos más”.

Alex Montiel no hiere

Maryfer Centeno también analizó la respuesta de Alex Montiel sobre las contundentes declaraciones que ha lanzado Pedrito Sola en su contra. Para comenzar, la grafóloga notó que el youtuber aparentemente ya está cansado de hablar del tema y entre sus intenciones no está pelear, aunque sí se pronunció al respecto en un tono serio.

La grafóloga recuperó un fragmento del testimonio del periodista donde dice que de cierta manera Pedrito Sola se espejea en su personaje: “Lo que choca te checa porque sino no lo estaría viendo con esa fuerza y con esa intensidad. Entonces quien más critica al Escorpión Dorado en el fondo le ha de gustar. Bajo esta lógica en el fondo ¿A Pedrito Sola le gusta el Escorpión Dorado?”.

Asimismo, la colaboradora de Hoy reconoció que el youtuber mexicano tiene límites aunque no parezca: “Es una persona muy correcta, es una persona muy decente, es una persona muy tratable. Al personaje nunca lo vas a ver haciendo cosas hirientes, tiene la inteligencia para manejar lo sensible con sentido del humor, no es grosero, no lastima, no hiere y no se mete en temas privados”.