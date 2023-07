Sin herencia, el hijo de Mariana Levy vende tacos de canasta

José Emilio, a sus 19 años, no ha podido acceder a los bienes que le corresponden por parte de su madre, la fallecida Mariana Levy (Foto: Instragram)

José Emilio Fernández Levy, el hijo menor de la fallecida Mariana Levy y de José María Fernández El Pirru, compartió detalles de la stituación que vive tras la muerte de su abuela Talina Fernández. Además, el joven de 19 años compartió cómo afronta la batalla legal que comparte con sus hermanas, María y Paula, para llegar a un acuerdo respecto a la repartición de la herencia de su famosa mamá.

Fue en su visita al foro de Ventaneando donde el joven compartió que desea estudiar Derecho, esto tras los problemas a los que se ha enfrentado para recibir el patrimonio que su mamá le dejó al morir a los 39 años en 2005.

Fue gracias a la gestión de sus asuntos legales que José Emilio decidió que va a estudiar Leyes. “Con todo este tema de la herencia, me fui metiendo yo solito al juzgado y descubrí que el Derecho es para mí”, explicó en el programa de TV Azteca.

“Yo pensé que al cumplir 18 años ya iba a tener mi dinero e iba a empezar a hacer mis cosas, pero no, al parecer todavía falta bastante tiempo. Estamos por estapas, hay cuatro etapas, la primera es reconocimiento de herederos, que esa ya está. Los herederos somos María, Paula y yo, los tres hermanos”, explicó respecto al proceso que habrá de seguir para obtener el patrimonio que le corresponde.

“Luego es reconocimiento de bienes, las casas, joyas, dinero, el inventario; la tercera es creo la adjudicación, y ya la cuarta es la repartición entre los herederos. Estamos en la tercera, ya no falta tanto, si es que no lo traban”, añadió.

El joven vive solo en una casa de Sumiya, Morelos, que fue propiedad de su fallecida madre (Foto: Instagram/@emiliolevyy)

Y es que gracias a la defensa legal de María, la hermana mayor, el proceso se ha complicado y esto ha hecho que se hayan generado rencillas entre los hermanos.

“(Han retrasado el proceso) bastantes papeles que se están metiendo sin necesidad, en el caso de la herencia meten ampliación de inventario, para que se siga haciendo más grande, meten apelaciones, se van a amparos. Los mete el abogado de María, mi hermana. Ahí es donde está la fricción entre nosotros dos”, compartió.

Y es que los bienes que se dividirán entre los tres hermanos es el dinero que se obtenga de una casa de Bosques de las Lomas, en Ciudad de México, y otra en Sumiya, Morelos, que eran propiedad de Mariana Levy.

José Emilio compartió que se encuentra distanciado de su hermana, María Levy, debido a los asuntos relacionados con la herencia (Foto: instagram / @marialevyy)

“El problema es que cuando se vende la casa de mi mamá, se usa una parte del dinero de María para arreglar los gastos de la casa, pagar predial y todo eso, y ahorita María lo que quiere es que se divida todo entre tres y se le pague”, explicó el joven.

Sin embargo, existe un inconveniente con la propiedad de Sumiya, pues su padre vivió en ella algunos años, y generó un adeudo que ha ascendido a un millón doscientos mil pesos, por concepto de mantenimiento.

Hijo de Mariana Levy reveló que El Pirru piensa que él lo denunció y ahora tiene una orden de aprehensión y desalojo. Crédito: TV Azteca

“Realmente no hay mucho, ya nada más queda el dinero de la casa de Bosques, y la casa de Sumiya, es lo único que queda. En la casa de Sumiya, por el adeudo que mi papá dejó, por el mantenimiento, no hemos podido progresar con la venta de la casa. Esa casa pertenecía a mi mamá. Está muy bonita, mi papá lamentablemente la dejó caer, conforme pasaron los años no le invirtió en mantenimiento”, compartió el joven que por el momento ha tenido que buscar otras opciones para continuar con su plan de estudiar Derecho.

Cabe mencionar que El Pirru tuvo que salir de la casa de Sumiya debido a la orden de una jueza, por lo que ahora José Emilio vive solo. “Fui al juzgado y me di cuenta que mi papá tenía una orden de aprehensión y de desalojo emitida por la jueza, que él piensa que fui yo. Él piensa que yo lo corrí de la casa, pero fue una orden emitida por la jueza para sacar a mi papá y por eso se fue”, explicó.

Debido a esta situación, José Emilio se ha distanciado de su hermana, por lo que ha reflexionado respecto a la herencia y lo que “le ha dejado” luego de cumplir 18 años.

José Emilio sufrió la pérdida de su madre siendo sólo un bebé de un año (Foto: Instagram/@emiliolevyy)

“Es horrible. La verdad esta herencia en vez de traerme cosas buenas me ha traído puras cosas horribles, me he distanciado de mi familia muy feo. Realmente ahorita estoy muy solo, mi papá se fue, mi abuela acaba de fallecer, María y yo no tenemos relación, aunque ahorita estamos progresando en volver a confiar en nosotros”, confió.

Debido a esta situación José Emilio debe costearse sus gastos por sí solo, y para ello ha recibido ayuda de sus amigos y de los papás de éstos, además de que ha comenzado a vender comida.

“Estoy vendiendo tacos de canasta, vendiendo chilaquiles, ahorita, hace un mes llegamos a un acuerdo de que nos den una mensualidad en lo que consigo un buen trabajo, pero no me alcanza para pagar todos los gastos de la casa, que es mantenimiento, agua, gas, más mi súper, está bastante complicado”, compartió el joven, quien fue incluído en el testamento de Talina Fernández, por lo que en los próximos días conocerá qué recibirá de la fallecida periodista.