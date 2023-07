“Quiero saber por qué intentó asesinarme”: aficionado apuñalado en el México vs Qatar no perdonará a su agresor

El suceso marcó un duro momento en la historia del futbol nacional.

Emanuel Díaz, aficionado de la Selección Mexicana de Futbol, quien resultó herido en el pecho y cuello al ser apuñalado en el partido contra Qatar por Alejandro García Villanueva, otro seguidor del Tricolor, afortunadamente, su salud ha ido mejorando día con día; sin embargo, aseguró que pronto buscará a su agresor para preguntarle ¿por qué quiso asesinarlo?.

En entrevista con el medio ABC San Francisco, el seguidor apuñalado en una de las gradas del Levi’s Stadium en el partido ante Qatar de la Fase de Grupos de la Copa Oro 2023, dejó en claro que espera que su agresor reciba un castigo ejemplar, ya que no le otorgará el perdón.

“Estoy feliz porque lo hayan detenido. Espero que pague por tratar de asesinarme. Si llevó un cuchillo al estadio era para matar a alguien, imagínate si estuviera en las calles”, señaló Emanuel Díaz.

No lo voy a perdonar

En el partido de México vs Qatar, un grupo de aficionados protagonizó una riña en las gradas del Levi's Stadium y uno de los involucrados fue herido con un arma blanca. Créditos: TW/ @UltrasBarrasUsa y TW/ @EnriqueVonBeas

Emmanuel Díaz Leal, quien iba acompañado por sus amigos Christian Pérez y Maximino Enríquez aseguró que aquel momento que vivió fue un verdadero infierno para él al no estar participando en la trifulca, por lo que desconoce la verdadera razón por que su agresor lo apuñaló, por lo que al salir lo confrontará y le exigirá qué le diga por qué lo atacó.

“No estoy en condiciones de moverme, tengo mucho enojo en mi cabeza y no lo voy a perdonar. Quiero saber por qué lo hizo, por qué intentó asesinarme”, declaró.

Alejandro Villanueva ya se encuentra detenido en California. (Abc San Francisco)

Por otro lado, aseguró que tras casi perder la vida por esta agresión donde fue apuñalado, pensará seriamente si volverá acudir a un estadio a ver un partido de futbol u de otro deporte.

“Pensaría dos veces en volver a asistir a un estadio. Jugué futbol y nunca vi algo como esto, donde nadie te inspecciona. No puedo imaginar que traspases la seguridad con algo como eso”, sentenció.

Cabe recordar que Emanuel Díaz hace una semana habló con medios de comunicación de México, y detalló todo lo vivido en la trifulca suscitada en el estadio.

Se encuentra recuperándose de la apuñalada. (Abc San Fracisco)

Entre los empujones y agresiones, Emmanuel y sus amigos se vieron involucrados en la trifulca, así que en un acto de defensa propia, el joven aficionado intentó despojar del arma al sujeto que portaba una navaja, así que forcejeó con él. Sin embargo, su acción resultó contraproducente.

“Sacó una navaja, se la quise quitar, pero nos caímos los dos para el suelo, cuando me levanté, al momento no me di cuenta, no sentí nada. Pero cuando miré que me salía sangre de la camisa, lo que hice fue pararme, me hice a un lado para las bancas; agarré una botella de agua y me la estaba echando”, dijo.