Omar Fayad reaparece y revela por qué se fue del PRI

Omar Fayad fue al evento de Méxicolectivo y habló de su salida del PRI (Cuartoscuro)

El exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, reapareció en el evento de Mexicolectivo y reiteró las razones por las cuales renunció a su militancia al Partido Revolucionario Institucional (PRI) semanas atrás, además de que dio a conocer algunas aristas que puede tener su futuro en la política mexicana.

En el evento que se realizó este lunes 10 de julio, el exmandatario local insistió en que sus razones para dejar el instituto político que se fundó en 1929 fueron inspiradas por las decisiones que ha tomado la actual Dirigencia Nacional, especialmente desde que se decidió cómo trabajaría el tricolor en los comicios del 2022 cuando perdieron la gubernatura.

Para profundizar en sus dichos, Fayad Meneses indicó que una de las principales causas que lo llevaron a renunciar al PRI fue porque la candidata a la gubernatura, Carolina Viggiano Austria —secretaria general del PRI—, fue registrada con el Partido Acción Nacional (PAN), pues acusó que tenían miedo de perder la elección, ya que no tenían apoyo en las encuestas ni en territorio.

“Las decisiones (de mi salida) fueron desde hace mucho, no es de ahorita. (Una de ellas) fue haber registrado a la candidata del PRI de Hidalgo por el PAN, teniendo una elección interna por el miedo a perderla porque no ganaban ni en las encuestas ni nos ganaban en tierra”, explicó.

El expriista contó por qué se fue del tricolor (Crédito: Twitter/@LauraBruges)

Sin embargo, no fue el único problema que enunció, pues recordó que a su grupo no le permitieron participar en el Consejo Político Nacional del PRI, pese a que ganaron las elecciones para presidentes, comités, diputados, por lo que decidieron “dejar al muerto” y continuar con su carrera, por ahora, en la vía independiente.

“(Otra) porque nos negaron el acceso al Consejo Político que nos ganamos en elecciones porque todos sus consejeros de Alito y Carolina son de dedazo, nosotros ganamos por tierra, mi planilla ganó, la planilla de diputados nuestra ganó, la de presidentes ganó, la de comités ganó y no nos permitieron, entonces ya nosotros dejamos ahí que se queden al muerto insepulto, a ver qué hacen con él”, continuó.

Omar Fayad negó unirse a Morena

Sobre la misma línea, el exgobernador fue cuestionado sobre cuál sería su futuro ahora que dejó al Revolucionario Institucional; sin embargo, fue tajante al sentencia que no se uniría al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pese a que muchos rumoraron que seguiría ese camino, luego de que se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en Palacio Nacional tras dejar su cargo en Hidalgo.

Asimismo, aclaró que tanto él como todos los expriistas hidalguenses que renunciaron al instituto político actualmente se encuentran sin partido político, aunque confesó que sí están buscan otras opciones.

“Nosotros vamos a buscar otras opciones, hoy somos un grupo sin partido, no me voy a Morena, en lo personal dije claramente que no me voy a ir al Movimiento de Regeneración Nacional”

Omar Fayad se unió al Grupo Plural Independiente (Twitter/@omarfayad)

Pese a que sigue vigente la duda sobre si aceptaría ser embajador de México, el extricolor reiteró que no es una pregunta que él debería de contestar, por lo que pidió que se haga ante la persona que toma esas decisiones, es decir, el mandatario mexicano.

“Esa es una pregunta que ya dije claramente no es para mí, háganla en la instancia correspondiente (...) no me gusta especular, cuando se den las cosas, se van a enterar”, finalizó con el tema.

Fayad le hace guiño a Movimiento Ciudadano

Finalmente, Fayad Meneses se encontró con el presidente de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado, al cual le mencionó que asistió con los políticos que renunciaron al PRI al evento de Mexicolectivo. En medio de esta plática, los medios preguntaron si se uniría al partido naranja, a lo que respondió que el senador no lo ha invitado a comer.

“Me da mucho gusto (saludarte). Vinieron conmigo los ocho diputados, 16 presidentes municipales, síndicos y regidores que ahora somos el GPI (...) pues espero que me invite a comer pronto Dante”, fue lo que respondió ante las dudas de los medios.

En medio de esto, Dante Delgado respondió que hasta el momento no han hablado, que la reunión podría darse pronto; no obstante, reconoció que en el pasado tuvieron una relación cercana.