Aficionados de México volvieron a protagonizar una pelea en las gradas, ahora en el duelo vs Costa Rica

Otra vez, la violencia se hizo presente en un partido de la Selección Mexicana en la Copa Oro 2023.

La afición de la Selección Mexicana sigue sin entender, luego de que la semana pasada un fan estuvo a punto de perder la vida tras ser apuñalado por otro en el pecho durante el encuentro ante Qatar, en esta ocasión se volvió a ver un ambiente hostil entre puros mexicanos en una grada del Estadio AT&T en Arlington, Texas tras finalizar el partido contra la Selección de Costa Rica en la Copa Oro 2023.

A través de un video que se volvió viral en redes sociales, se puede apreciar como seguidores del Tricolor protagonizan una fuerte discusión, llegando a agredirse a empujones por la playera del mediocampista ofensivo Uriel Antuna, quien tras el término del encuentro la regaló.

Y es que el futbolista, al acabar el partido fue a un sector del inmueble, aventó su playera; sin embargo, dos aficionados capturaron al mismo tiempo el jersey, ocasionando una fuerte discusión al grado que llegaron a los empujones.

Guardia de seguridad impide que lleguen a los golpes

Un guardía logró impedir que el conflicto llegará a los golpes.

Al ver la desafortunada escena, un guardia de seguridad que estaba cerca de la zona, logró separar a los aficionados para que no llegarán a los golpes por el jersey del ‘Brujo’ Antuna.

Posteriormente, todos los presentes se alejaron de la zona, aunque se desconoce si algunos de los aficionados logró quedarse con el jersey o al final la policía confiscó el artículo deportivo.

Aficionado apuñalado en el México vs Qatar contó su versión de la agresión

En el partido de México vs Qatar, un grupo de aficionados protagonizó una riña en las gradas del Levi's Stadium y uno de los involucrados fue herido con un arma blanca. Créditos: TW/ @UltrasBarrasUsa y TW/ @EnriqueVonBeas

El pasado domingo 2 de julio, un aficionado resultó ser apuñalado por otro durante un enfrentamiento en la grada del estadio Levi’s Stadium, en California, Estados Unidos, en el encuentro entre México y Qatar.

Mediante redes sociales, se dieron a conocer varios videos en lo que muestra de la poca seguridad que hubo en el estadio para el juego de la Selección Mexicana, en donde resultó herido por un puñal el aficionado identificado como Emmanuel Días Leal.

En entrevista con Foro Tv, el seguidor del Tricolor contó que acudió al estadio junto a dos personas más, sus amigos: Christian Pérez y Maximino Enríquez; sin embargo, contó la “culpa” que tuvo al momento de involucrarse en el conflicto.

Según Emmanuel, relató que entre los empujones y agresiones, sus amigos y él se vieron involucrados en la trifulca, así que en un acto de defensa propia, el joven aficionado intentó despojar del arma al sujeto que portaba una navaja, así que forcejeó con él. Sin embargo, su acción resultó contraproducente.

“Sacó una navaja, se la quise quitar, pero nos caímos los dos para el suelo, cuando me levanté, al momento no me di cuenta, no sentí nada. Pero cuando miré que me salía sangre de la camisa lo que hice fue pararme, me hice a un lado para las bancas; agarré una botella de agua y me la estaba echando”, contó.

“Un amigo bueno al que no conozco fue el que me ayudó a taparme la herida y le estaba diciendo a los policías cuando aparecieron que era él, lo señalaban que era él, que lo detuvieran y no hicieron caso”, agregó.

Emmanuel fue llevado al Hospital de San José, California, donde permanece internado.