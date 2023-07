Los Ángeles Azules en el Auditorio Nacional: fechas y preventa de su concierto sinfónico en la CDMX

Los Ángeles Azules darán dos conciertos en la CDMX. (EFE OCESA Seitrack)

Los Ángeles Azules son una de las bandas favoritas por el público mexicano, pero más aún por los capitalinos debido a que son originarios de la popular alcaldía Iztapalapa y por ello decidieron dar dos conciertos sinfónicos en la Ciudad de México, en uno de los recintos más importantes como lo es el Auditorio Nacional.

Fue este viernes 7 de julio que todos los seguidores de la banda de cumbia recibieron la noticia de que próximamente podrán escuchar versiones alternas de las canciones más emblemáticas de los creadores de la frase “de Iztapalapa para el mundo”, esto como parte de su tour llamado Cumbia Para el Corazón.

Los intérpretes de Como Te voy a Olvidar revelaron las fechas de sus dos presentaciones en la capital mexicana y serán el próximo miércoles 6 y jueves 7 de diciembre en el Coloso de Reforma. Sin embargo, y como se acostumbra últimamente, la preventa está muy cercana.

De acuerdo con Ticketmaster, plataforma que llevará a cabo esta venta anticipada de las entradas, la preventa ocurrirá el próximo miércoles 12 de julio, no obstante cabe resaltar que no revelaron la hora a la que todos los interesados podrán tener acceso a la página web y obtener sus boletos.

Los Ángeles Azules son una de las bandas que se renuevan a través de colaboraciones fuera de su género como las que hizo con Cazzu y Santa Fe Klan. (Ig: @angelesazulesmx)

Por el momento no se revelaron los precios oficiales que tendrán los tickets para poder acceder al evento musical, en cambio se reveló que la venta anticipada será únicamente para los tarjetahabientes del banco CitiBanamex que podrán ser acreedores a las promociones de costumbre que son 3 meses sin intereses, pero no se especificó si se requerirá un monto mínimo para activar los pagos diferidos.

Esta no es la primera vez que Los Ángeles Azules presentan un concierto sinfónico, no obstante tiene un largo tiempo que no lo hacen, la última vez, de acuerdo con usuarios de redes sociales fue en 2018, es decir hace 5 años, que interpretan sus canciones acompañados de una orquesta. Se espera que estrenen alguna nueva versión de sus más grandes éxitos como El Listón de Tu Pelo, Niña Mujer y Nunca Es Suficiente.

Lamentablemente la respuesta de los fans no fue de todo positiva, un puñado dijo que no se puede bailar con estas versiones porque le bajan “velocidad y ritmo” a los temas que ya conocemos, para hacerlos más una pista para ser escuchada que bailada.

Este fue el anuncio oficial del concierto de Los Ángeles Azules en el Auditorio Nacional, (Ig: @angelesazulesoficial)

Otro grupo de fans les pidieron que anunciaran una mayor cantidad de fechas, sea en la Ciudad de México o en otros estados (cabe destacar que sólo confirmaron presentaciones en la capital por el momento). Por otra parte seguidores internacionales pidieron que asistieran a otros países como Uruguay o a la ciudad de Bogotá, en Colombia.

Estas peticiones dejan en claro que Los Ángeles Azules se convirtieron en una banda de carácter internacional que en gran medida es por su renovación dentro del género de la cumbia a través de colaboraciones con artistas del momento y de nuevos ritmos como Cazzu, Santa Fe Klan y Natalia Lafourcade.

Los Ángeles Azules son uno de los grupos más populares en México. (Foto: Instagram@univision)

¿Cuáles son las colaboraciones más destacadas de Los Ángeles Azules?

Los Ángeles Azules, alrededor de hace 5 años, volvieron renovados al invitar a distintos artistas a colaborar con ellos, una de las más destacadas fue al lado de Belinda para la canción Amor a Primera Vista, que casi enseguida se convirtió en una de las canciones más populares del momento,

La más reciente fue al lado de la trapera argentina Cazzu y con el cantante urbano mexicano Santa Fe Klan en el tema Tú y Tú. Entre la lista de invitados a cantar sus más emblemáticos temas está: Natalia Lafourcade, Jay de la Cueva, Carla Morrison y Vicentico, vocalista de Los Fabulosos Cadillacs.