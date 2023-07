“Si Dios me abre las puertas iré por la Presidencia de México”, Eduardo Verástegui revela si hará oficial su candidatura

El actor Eduardo Verástegui habla sobre su posible candidatura presidencial

Mientras que el oficialismo y la oposición se encuentran en medio de su proceso para definir a su candidato presidencial con miras a las elecciones del 2024, a la par surgen personajes fuera de los partidos que levantan la mano para ser una opción en la boleta.

Te puede interesar: Eduardo Verástegui invitó a Lilly Téllez a “salvar a México de la agenda progresista” rumbo al 2024

Tal es el caso del polémico actor Eduardo Verástegui, quien desde hace varias semanas coquetea con la posibilidad de lanzarse como candidato a la presidencia de México. Pero aún no lo define.

Relacionado con el espectro político de la derecha y profundamente religioso, Verástegui se encuentra en ayuno y oración profunda para decidir si se lanza o no por la candidatura. Lo hará -dijo- si Dios le abre las puertas.

Te puede interesar: La respuesta de Lilly Téllez a la invitación de Eduardo Verástegui para seguir en la contienda

Eduardo Verástegui habló con Infobae México en el marco del estreno de la película “Sonido de libertad”, de la cual es productor. El filme protagonizado por Jim Caviezel ha sido un éxito en Estados Unidos, donde es líder de la taquilla.

“Estoy en una temporada de oración profunda y ayuno, como todo proyecto que he hecho en mi vida, pidiéndole a Dios que me abra las puertas si el proyecto viene de él o que las cierre si no viene de él. En esto estoy. Muy pronto sabrán la respuesta”, dijo el actor.

Eduardo Verástegui ha retomado relevancia por sus polémicas en redes sociales, principalmente en materia política (Infobae)

Al ser cuestionado sobre sus credenciales para ser presidente de México, Eduardo Verástegui dice que no tiene experiencia para robar y que su apuesta es juntara gente brillante y capaz para desarrollar una visión de país, muy al estilo -dijo- de mandatario estadounidense Ronald Reagan.

Te puede interesar: Eduardo Verástegui pausa su entrevista con Jorge Ramos para rezar por el periodista: “Manifiéstate en él” | VIDEO

“Experiencia para robar no tengo, ni la quiero tener. Mi experiencia y mi capacidad es integrar gente muy capaz, muy brillante, para un proyecto especifico y dejarlos trabajar, como lo hizo Ronald Reagan, que por cierto fue actor también, contrató gente brillante, les dio una visión, los dejó trabajar y fue uno de los mejores presidentes de Estados Unidos”, respondió el actor.

La “monarquía política” y los “pilares” de la nación

Eduardo Verástegui aseguró que en México hay un hartazgo sobre la clase política, la cual se ve reflejada en la poca participación ciudadana en las elecciones, al rededor de la mitad de los electores.

Para el actor esto es consecuencia de una especie de “monarquía política” que cada seis años “se reparte el pastel como mejor les plazca”, donde la población no creen en los partidos, ni en los políticos, donde más que elecciones son selecciones.

El actor Eduardo Verástegui habla sobre su posible candidatura presidencial

El productor de “Sonido de libertad” también mencionó que en México buscan destruir lo que llamó los tres pilares de la nación: a Dios, a la patria y a la familia.

“Quieren acabar con nuestra nación destruyendo los tres pilares que sostienen a México: Dios, patria y familia”, explicó Verástegui.

“Nos han hecho creer que somos aves de corral”

Al ser cuestionado por las principales preocupaciones que hay en México, Eduardo Verástegui dijo que son muchas a tal grado que se podría escribir un libro, sin embargo, resaltó el tema de la corrupción, la salud, pobreza y la seguridad.

“En México no hay paz, nos han hecho creer que somos aves de corral, de brinquito en brinquito, no vamos a llegar a ningún lado, cuando en realidad somos águilas reales y podemos volar muy alto, pero hay que generar las condiciones”, mencionó el actor.

El actor Eduardo Verástegui habla sobre su posible candidatura presidencial

Y sobre el mismo tema agregó: “Cuando te dicen ‘no des el pescado, mejor dale la caña de pescar y enséñale a pesar’, si no hay condiciones para pescar y hay puro lodo, mejor dame el pescad. Hay que crear las condiciones para pescar”.

Para Verástegui, México tiene el potencial de convertirse en un país de primer mundo en todas las áreas.

Finalmente, Eduardo Verástegui aseguró que pronto se sabrá la decisión que tomará sobre su posible candidatura presidencial y concluyó: “Quiero dar la vida por mi país, por amor a dios”.