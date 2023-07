Investigan asesinato de Hipólito Mora por conflicto entre Viagras y Cárteles Unidos

La foto enmarcada del difunto líder de las autodefensas Hipólito Mora, quien fue asesinado junto con sus guardaespaldas en el pueblo de Felipe Carrillo Puerto, en el estado de Michoacán Foto: REUTERS /Iván Arias

La Fiscalía General del estado (FGE) de Michoacán abrió varias líneas de investigación tras brutal asesinato de Hipólito Mora, ex líder de las autodefensas de Tierra Caliente, quien fue asesinado el 29 de junio en la localidad de Felipe Carrillo Puerto, mejor conocido como La Ruana.

De acuerdo con fuentes de las áreas de seguridad de Michoacán, consultadas por Infobae México, una de las líneas de investigación de las autoridades michoacanas es el conflicto que tuvo Mora Chávez con Los Viagras, presunto brazo armado del Cártel La Nueva Familia Michoacana, también conocidos como Cárteles Unidos.

Aunque ya había surgido información y audios en donde presuntos integrantes de Los Viagras habrían sido los responsables de este atentando contra el empresario y productor de limón, ninguna autoridad había confirmado que existiera esta línea de investigación de manera oficial.

Luego del brutal asesinato, la Fiscalía de Michoacán informó que alrededor de las 12:00 horas, Hipólito Mora fue atacado por sujetos armados cuando regresaba de su parcela y se dirigía hacia su casa a bordo de una camioneta blindada en la que era acompañado por un escolta, al tiempo que otros elementos de seguridad que viajaban en otra unidad lo escoltaban.

Hipólito Mora fue asesinado en La Ruana, Michoacán, el pasado jueves. (Jesús Áviles/Infobae)

Según lo informado por el Ministerio Público local, un grupo de personas agredió a Hipólito Mora y su grupo de escoltas sobre calle Hiquíngare, esquina con Fray Diego de Basalenque, luego de cerrarles el paso con dos camionetas, por lo que accionaron sus armas de fuego en su contra e incendiaron la camioneta donde viajaba el también ex candidato a la gubernatura de Michoacán para luego darse a la fuga.

El ex líder de las autodefensas de Michoacán contaba con medidas de protección y tenía escoltas asignados por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán (SSP).

“En el lugar se ubicaron dos camionetas siniestradas, una de ellas, Chevrolet, Tahoe, en cuyas inmediaciones estaba una persona sin vida con quemaduras en la mayor parte del cuerpo; presumiendo por sus características, que corresponde a Hipólito Mora”, detalló la Fiscalía estatal.

En la segunda unidad, detalló el Ministerio Público Local, estaban los cuerpos de dos personas que portaban uniformes de la Guardia Civil del Estado; mientras que sobre la calle Hiquíngare, se ubicó a una tercera persona uniformada; los tres presentaban heridas por disparo de arma de fuego.

Tras el asesinato de Mora Chávez, en redes sociales comenzó a circular un audio en el cual se puede escuchar a hombres hablando sobre una camioneta y un muerto, en donde también se pudo escuchar que una de las personas dice “Puro Viagra”.

People drive a motorcycle past a car with bullet impacts near the scene where vigilante leader Hipolito Mora was killed, along his bodyguards, during an attack by unknown assailants, in the town of Felipe Carrillo Puerto, in Michoacan state, Mexico June 29, 2023. REUTERS/Ivan Arias

Por su parte, Guadalupe Mora Chávez, hermano del ex líder de autodefensas, declaró que Los Viagras estarían detrás de la muerte de Hipólito Mora.

En entrevista con la periodista Elisa Alanís, Guadalupe Mora explicó que la balacera duró alrededor de una hora, y aseguró que los atacantes sabían que las autoridades “no iban a llegar”.

Este 30 de junio, David Cevallos, uno más de los colaboradores de Mora, leyó un mensaje que dejó el ex líder de las autodefensas para los medios de comunicación antes de su muerte.

“Dice don Hipólito Mora, que mi muerte no sea en vano, lo dije en muchas ocasiones, sabía que este día llegaría, lo dije, me voy a morir peleando, solo quiero que mi muerte no sea en vano, que los michoacanos, que todos presumimos bravura, seamos valientes una vez y acabemos con este mal que nos tiene en el suelo, que los policías vean que tienen la fuerza para acabar con esto, que el gobierno, el que esté en el momento de mi muerte, se fije en los ciudadanos antes que en sus campañas o en sus bolsillos”.