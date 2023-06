La canción de Tin Tan que todavía se escucha en las calles de la CDMX

Tin Tan murió hace 50 años (Foto: Getty Images)

Tin Tan fue uno de los actores y comediantes más exitosos de la Época de Oro del Cine Nacional. Sus películas le dieron la vuelta al país y lo llevaron a la cima del estrellato; sin embargo, el artista no sólo fue una figura clave en el séptimo arte sino también en la música.

Germán Valdés murió un 29 de junio de 1973, víctima de un cáncer avanzado de páncreas del que nunca tuvo conocimiento, pues sus familiares decidieron ocultárselo para no mortificarlo, pues ya bastante tenía con la eterna batalla en contra de la hepatitis que lo mantuvo alerta durante muchos años.

El comediante tenía también una gran voz. Además del canto, fue actor de doblaje en múltiples personajes de películas de todo tipo, incluidas las de Disney. La Leyenda de Sleepy Hollow’, Los Aristogatos y hasta Baloo de El Libro de la Selva; Germán Valdés tenía una voz más que privilegiada.

Así lo demostró en su canción El Panadero, un tema musical que formaba parte de la película Ay amor, cómo me has puesto, una de las tantas inolvidables cintas del cómico. Germán Valdés inmortalizó un himno musical que hasta el día de hoy se sigue escuchando en las calles de la Ciudad de México y muchas otras partes del país.

Y es que su tono es inolvidable y pegajoso. En su momento fue tremendamente popular, y cuando llegaron a México los reproductores de música lo suficientemente portátiles para moverse con facilidad, el tema se convirtió en el arma ideal de marketing para más de un comerciante ambulante.

El pan de dulce y Tin Tan; dos indispensables para los mexicanos

El pan de dulce es la cena predilecta de miles de mexicanos en el país. El café y las conchas, donas, moños y corbatas son parte de la dieta de muchas familias en la República Mexicana. Forma parte de la cultura de los mexicanos tal como es la hora del té en países como Inglaterra.

Cuando llega la noche, los niños han hecho su tarea y los padres han terminado de trabajar, llega la hora de la cena. Las panaderías son muy populares, hay una en casi cada esquina; sin embargo, también el pan “a domicilio” es una forma en que las familias se ahorran salir alejarse demasiado de la puerta de su casa.

Algunos panaderos recorren las calles ofreciendo sus productos y anunciando su llegada con la emblemática canción de Tin Tan a todo volumen. Las familias escuchan las iconicas líneas de la letra de la canción: “El panadero con el pan. Va y lo saca calientito en su canasta, pa’ salir con su clientela por sus calles principales y también la ciudadela, y después a los portales y el que no sale se queda sin el pan para comer”.

Tal como dice la canción, gendarmes, besos, conchas de a montón, hojaldras, novias y cuernos, los panaderos “sobre ruedas” abastecen de alimento a las familias mexicanas, tanto para comer como para cenar.

En Ay, amor... cómo me has puesto, Tin Tan interpreta un panadero que, por azares de destino y luego de un accidente con su dulce mercancía, se enamora de la hija de un hombre millonario. Sin embargo, ella cree que en realidad, el hombre está enamorado de la empleada domestica.

“Qué pasó, marchantita, ¿va usted a salir sí o no? Ándele pues, marchantita. Tome, le traigo corbatas, volcanes, piedras, viudas, rejas, ¿un abrazo, no? Ay, no se va a poder, marchantita. Panadero se va...” dice el tema musical.

Tin Tan es una de las figuras más icónicas del cine mexicano y del espectáculo nacional en general. Sus canciones, películas y hasta participaciones en la industria de la animación se han inmortalizado para siempre.