“Ahorita lo prendemos, ya está muerto”, presunto audio de Los Viagras los vincula al crimen contra Hipólito Mora

Mora Chávez iba en una camioneta blindada (Foto: REUTERS/Alan Ortega/Archivo/especial)

Luego del ataque directo en contra del ex líder de autodefensas, Hipólito Mora Chávez en el cual fue asesinado comenzó a circular un audio al parecer de un radio y el cual estaría relacionado con el crimen contra el hombre originario de Michoacán.

El cuerpo de Hipólito Mora fue calcinado luego de una balacera y la unidad en la que viajaba, una camioneta blindada, también fue consumida por el fuego. Ante estos hechos comenzó a circular un audio, tras el ataque del jueves 29 de junio, en el cual se puede escuchar a hombres hablando sobre una camioneta y un muerto.

Además el material en el material se alcanza a escuchar que una de las personas dice “Puro Viagra”, en aparente referencia al grupo criminal Los Viagras. Cabe destacar que el audio coincide con las declaraciones de Guadalupe Mora Chávez, hermano del ex líder de autodefensas, quien dijo que el grupo criminal estaría detrás de la muerte de Hipólito Mora.

En una grabación que circuló en redes sociales se puede ver a un grupo de personas y una de ellas indica que es un audio que le enviaron, al reproducirlo se puede escuchar lo siguiente: “[...] atrás de la troca, ya lo prendimos, ahorita lo prendemos, ya está muerto [...] puro viagra”. Incluso el hombre que reproduce el audio dice que la persona que se escucha sería un sujeto con el alias El Gordo, identificado en reportes periodísticos como líder Los Viagras.

"Ahorita lo prendemos, ya está muerto", se escucha Crédito: Tw/ @Cholo_Emerito

Además, en una entrevista con la periodista Elisa Alanís, Guadalupe Mora explicó que ya circula un audio de los presuntos responsables de la muerte de su hermano y dijo que la balacera duró alrededor de una hora, a decir del hermano de Hipólito Mora, los atacantes sabían que las autoridades “no iban a llegar”, según comentó para el medio Milenio.

Aseguró que su hermano era el único que hacía algo por el pueblo. “Ellos [las autoridades] saben en donde están, si el gobierno no hace su trabajo y no hace lo que tiene que hacer con estas gentes a ver qué dice el pueblo, si el pueblo me invita a tomar las armas, las tomamos”, fueron las palabras de Guadalupe Mora. En la entrevista hizo referencia a un audio de un radio y señaló que quien dio la orden de quemar la camioneta sería El Gordo.

Cómo fue el ataque contra Hipólito Mora

Desde temprano comenzó a surgir información sobre balaceras y bloqueos en Michoacán y según los reportes alrededor de las 12:00 del día (hora del centro de México), sucedió la agresión en contra de Hipólito Mora. Fue en la comunidad de Buenavista, en el municipio de La Ruana donde llegó un comando armado el cual abrió fuego en contra del ex líder de autodefensas.

Asesinato de Hipólito Mora en Michoacán.

Sobre el hecho comenzaron a aparecer videos que daban cuenta de la violencia, en los que se pudieron escuchar las intensas detonaciones en la zona. A pesar de que Mora Chávez se trasladaba en una camioneta blindada, esta no pudo proteger al hombre. Además, el cuerpo fue calcinado.

En el sitio había dos vehículos, cerca del primero de ellos -una Chevrolet Tahoe- estaba el cuerpo de Hipólito Mora, mientras que en la segunda camioneta estaban los cuerpos de integrantes de la Guardia Civil, mientras que otro cadáver fue hallado sobre la calle Hiquíngare, informó la Fiscalía de Michoacán. Por su parte, los agresores lograron huir del sitio.

Tras darse a conocer la muerte de Hipólito Mora, el ex presidente Felipe Calderón calificó los hechos como un “cobarde asesinato”. También el ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, publicó un mensaje en sus redes sociales: “Un atroz asesinato vuelve a sacudir a Michoacán: Hipólito Mora fue acribillado y su cuerpo calcinado, en La Ruana”.