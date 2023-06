Alcalde de San Miguel de Allende canceló el concierto de Francisco Céspedes por desearle la muerte a AMLO

(Foto: Instagram/franciscopanchocespedes)

Luego de que Francisco Céspedes le deseó la muerte al presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno del municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, decidió castigar al cantautor cubano.

Y es que el alcalde priista, Mauricio Trejo Pureco, informó la tarde de este miércoles que canceló su concierto programado para el próximo 7 de julio en el teatro Angela Peralta, en esta ciudad nombrada como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

A través de un video publicado en sus redes, expresó su inconformidad con las declaraciones del artista, y que no toleraría ese tipo de comentarios hacia ninguna persona, pues desear la muerte de alguien es una acción bastante seria.

Incluso, dijo que su decisión no tiene que ver con ningún partido político: “se trata de civismo y se trata de que defendamos lo nuestro, nadie puede venir a desearle la muerte a nuestro presidente”.

“En San Miguel de Allende hay libertad de expresión y mucha tolerancia, pero la libertad de expresión termina cuando alguien desea la muerte de nuestro presidente y sobre todo si es un extranjero [...] Esto no tiene que ver con partidos políticos, ni Morena, ni PRI, ni PAN: esto se trata de civismo”

“Así como defendemos nuestra bandera y nuestro país tenemos que defender en este tipo de cuestiones a nuestro presidente”, acotó.

Mauricio Trejo dijo que el reembolso íntegro de los boletos se informará en página oficial de Facebook del Gobierno de San Miguel de Allende.

No obstante, para la fecha en la que estaba programado el concierto de Céspedes se contratará “un artista de mayor relevancia”.

Qué dijo Céspedes y la respuesta de AMLO

Qué dice la canción que AMLO dio como respuesta a Francisco Céspedes tras desearle la muerte (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

El pasado fin de semana se viralizó un video de Céspedes donde criticó al mandatario por invitar en 2021 al líder de régimen de Cuba, Miguel Díaz Canel, a la celebración del desfile militar del 16 de septiembre por el Día de la Independencia de México, y sobretodo por señalarlo como una de las principales personalidades internacionales del evento.

“Cuando uno viene a un país que tiene mucha necesidad, cuando hay un presidente que invita el 15 de septiembre a un dictador cubano y lo pone por encima, no sé, o sea, tú puedes invitar a cualquier presidente, pero no ponerlo como el máximo, porque por eso entonces me cae muy mal ese tipo y ojalá que se muera”, expresó el artista nacionalizado mexicano.

Más información en desarrollo...