Taste Atlas desató memes y burlas por calificar a La Polar como restaurante legendario a nivel mundial

(Foto: Twitter/undetractor)

Pese a tener más de cinco meses clausurado por el asesinato de un comensal, el Tastle Atlas sorprendió este viernes al calificar al polemico restaurante “La Polar” como uno de los más legendario del mundo.

Y es que el establecimiento de birria de la Ciudad de México está en la posición número 4 de un ranking de 150 restaurantes, elaborado por el portal que se especializa en temas gastronómicos.

Sobre La Polar, que está ubicado la calle Guillermo Prieto 129, en la colonia San Rafael de la alcaldía Cuauhtémoc,el artículo señala que ‘ha dejado su huella al perfeccionar el arte de la birria’.

“Su receta secreta, meticulosamente preparada con ingredientes locales y cocinada a fuego lento durante horas, da como resultado un plato profundo y sabroso que encarna la esencia de la cocina casera”

(Foto: Taste Atlas)

Asimismo, indican que el ambiente en ese lugar es “vibrante” por las bandas de mariachis en vivo que impulsó su estatus en la escena culinaria de la CDMX.

Esto provocó un sinfín de reacciones de usuarios en redes, pues mientras unos recordaron el crimen cometido por los trabajadores del lugar, otros aseguraron que desde hace muchos años la birria dejó de ser la mejor. Además, los memes de burla no faltaron.

“La Polar es tan legendaria que no vives para contarlo”, “El servicio en La Polar es como para morirse”, “Che birria horrenda, aguada y cara”, “La ciudad no perdió nada con su cierre; hay mejor birria en otros lados”, “Dicen que si no te gusta la birria, te dan una legendaria madr*za”, “No vayan a la Polar, es un lugar peligroso”, “¿La Polar? ¿Neta?”, se lee entre los comentarios en Twitter.

(Captura de pantalla: Twitter)

(Captura de pantalla: Twitter)

(Captura de pantalla: Twitter)

Cabe mencionar que Taste Atlas hizo referencia al crimen, pero sin dar detalles sobre lo que ocurrió: “Debido a un trágico incidente, el futuro de esta icónica institución culinaria se tambalea al borde de la incertidumbre”, señalan en el artículo.

Qué pasó en La Polar

Los hombres que aparecieron en el video fueron fueron identificados (Foto: Twitter/@c4jimenez)

El pasado 8 de enero, Antonio Monroy, de 59 años, compartía el fin de semana bebiendo con su pareja, Adriana Amaranto. Una de las versiones que se manejaron en aquel entonces fue que el personal de “La Polar” golpeó a Monroy molestos ante una propina que consideraron insuficiente, otra versión aseguraba que el hombre se negó a pagar la “excesiva cuenta”.

Cuando la policía llegó, el hombre estaba tirado sobre el asfalto de la calle con huellas de haber recibido una paliza. Falleció poco después por una paro cardiorrespiratorio.

A inicios de mayo, los dueños de “La Polar” llegaron a un acuerdo con la familia de Antonio Monroy, por lo que se preveía su eventual reapertura, pese a lo dicho por la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, quien aseguró que durante su gestión “La Polar” no sería reabierta.

“El Gobierno de la alcaldía Cuauhtémoc hará todo lo que esté a su alcance en el ámbito de la legalidad, para no permitir la reapertura del giro mercantil conocido como La Polar”

Actualmente, se sigue el proceso contra dos personas por el homicidio del hombre, se trata de Sergio “N”, jefe de seguridad del establecimiento, y Gustavo “N”, policía auxiliar del Estado de México, quien prestaba sus servicios en el lugar. Ambos siguen su proceso en el Reclusorio Norte acusados de homicidio calificado.