“Tengo que mantener el equilibrio”: AMLO reacciona a supuestas irregularidades de Ebrard cuando estuvo frente a CDMX

Ante las acusaciones en contra del excanciller Marcelo Ebrard por supuestas irregularidades cuando se desempeñó como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, el Presidente Andrés Manuel López Obrador evitó salir en su defensa.

“Tengo que defender a Marcelo, pero ¿por qué? No es por estar tomando partido, nada más voy a esperar lo que opine la gente, para dónde van. Voy a ir hacia lo que la gente diga”, comentó el primer mandatario durante su conferencia matutina de este lunes.

En ese sentido, el titular del Ejecutivo Federal comentó que Ebrard Casaubón fue “objeto de una persecución” cuando se desempeñó al frente del Gobierno de la Ciudad de México.

“Me consta, tuvo que irse a una especie de exilio voluntario por una lanzada contra él, porque le echaban la culpa de que él había entregado los documentos del registro público de la propiedad sobre la famosa Casa Blanca, ya partir de ahí lo empezaron a hostigar, entonces hay que tener estos elementos”, añadió.

En ese sentido, y de cara a las elecciones del próximo año, López Obrador pidió a los diversos representantes de la prensa no llevar asuntos como el exhibido esta mañana a su conferencia mañanera, porque, argumentó, “tengo que mantener el equilibrio” y está “obligado” a no no posicionarse a favor de ningún aspirante a la Presidencia.

Información en desarrollo...