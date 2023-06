Álvaro Morales pidió a la afición mexicana boicotear al Tri

(Foto: especial)

Luego de que la selección de Estados Unidos humilló al Tri por goleada de 3-0 en la semifinal de la Nations League de la Concacaf, tanto analistas como aficionados arremetieron contra los jugadores, el director técnico, pero sobre todo, con los dirigentes de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y de la Liga MX.

Te puede interesar: La Selección Mexicana rescató el empate ante Camerún con gol de Kevin Álvarez

Y es que desde el fracaso del equipo en el Mundial de Qatar 2022, se ha señalado un sinnúmero de veces que uno de los principales males del balompié mexicano es priorizar el negocio sobre lo deportivo; es decir, buscar el dinero, especialmente de los aficionados que viven en EEUU, que competencias ante rivales de categoría, como lo eran la Copa América y la Copa Libertadores.

Sin embargo, desde el 2016, por contrato con la empresa SUM, el Tri elige medirse ante rivales “cómodos” en territorio estadounidense, donde los estadios suelen estar llenos; mientras que los clubes con sus similares de la MLS y de la Concacaf, lo que indudablemente ha mermado el nivel de ambos.

Te puede interesar: Guillermo Ochoa da la cara tras la dolorosa derrota frente a EEUU: “Sé lo que siente la afición mexicana”

Uno de los que explotó ante la derrota contra la escuadra de las barras y las estrellas fue Álvaro Morales, conductor de ESPN, quien fiel a su estilo para crear polémica hizo un llamado a la afición mexicana a boicotear al equipo de sus amores.

Ni una sola playera verde, nadie en el estadio. 😡#SeleccionMexicana pic.twitter.com/dZ01ww8Meg — Álvaro Morales (@AlvaritoMorales) June 17, 2023

En el programa de Futbol Picante, Morales pidió que a que no asistan el próximo domingo al Allegiant Stadium de Las Vegas (Nevada), a apoyar los verdes ante Panamá, en el juego correspondiente al tercer lugar de la Nations League; pues argumentó que solo al “golpear al bolsillo” de los dueños del balón puede haber cambios estructurales que beneficien lo deportivo.

“Le voy a pedir un favor a la afición mexicana que planeaba ir al partido, que de manera pacífica, que no vaya al tercer partido. No me gusta atentar el negocio, porque yo soy un hombre de negocios, pero a veces hay que sacudir esto ¿Y dónde le duele a los directivos? En el negocio”

“Ni una sola playera verde para el partido por el tercer lugar. Ni un solo aficionado en el estadio, se los estoy pidiendo. No van a entender, para ellos esto solo es un negocio ¿Cómo se les pega? No se comporten como aficionados, comportense como clientes que no van a consumir esto, y ahí, va a cambiar esto”, agregó.

Te puede interesar: Gerardo Arteaga recordó su malestar por no tener acción en Qatar 2022: “yo no fui de vacaciones, yo quería jugar”

Después de que el fragmento del programa se difundió en redes, ciento de usuarios reaccionaron al respecto. Si bien la gran mayoría coincidió en que se debe “castigar” de alguna forma a la selección mexicana, otros aseguraron que nadie le hará caso, porque es más fuerte la necesidad de pertenencia de los “paisanos” al verlos jugar en los estadios.

(Foto: Twitter/miseleccionmx)

“Por fin te escucho algo congruente, pero no debe parar ahí. Tampoco verlos por tv ni comprar camisetas”, “Yo los tengo vetados en mi tv desde el mundial y hasta que mejoren”, “El problema no es el DT ni jugadores, son los de traje que están en palcos”, “De todos modos van a ir, son bien inocentes, muchos creen que sigue jugando Chicharito”, “Por primera y única vez creo que voy a coincidir contigo”, “Solo el nombre de selección de México ya vendió en ciudades como Las Vegas”, se lee entre los comentarios en Twitter.