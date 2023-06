Alianza Va por México reaccionó al destape de corcholatas y acelera su candidatura presidencial

Mientras que Morena ya inició la carrera entre sus aspirantes a la candidatura presidencial de 2024, la Alianza Va por México anunció la realización de foros regionales para recoger ideas y propuestas sobre los temas fundamentales que preocupan a la ciudadanía, además de que la coalición se mantendrá bajo los principios de un gobierno de coalición.

Debido a que Morena ya se encuentra en la fase de registro de los seis aspirantes, este 15 de junio se reunieron las secretarias generales del PRI, Carolina Viggiano; del PAN, Cecilia Patrón; y del PRD, Adriana Díaz, para avanzar en la construcción de la plataforma política rumbo al proceso electoral de 2024.

En estos foros, los partidos del bloque opositor se comprometieron a escuchar a la sociedad civil, con el propósito de construir soluciones a sus principales preocupaciones en temas como economía, salud, educación, seguridad, medio ambiente y cambio climático, así como el fortalecimiento del Estado de Derecho.

El panista Santiago Creel es considerado uno d elos aspirantes a la candidatura de la Alianza Va por México. FOTO: Especial

Las representantes de los partidos de oposición acordaron el cronograma de los trabajos, recordando que el próximo lunes 26 de junio la Alianza Va por México anunciará el método para seleccionar a su abanderado.

Con relación a los eventos en Sinaloa, donde productores de maíz tomaron durante un día el Aeropuerto de Culiacán para exigir que se les cumplan los precios de garantía prometidos por el gobierno federal, la coalición Va por México apuntó que es necesario brindar una mayor atención a los problemas del campo, que no sólo ha sido abandonado por el gobierno de Morena, sino además castigado con una drástica reducción de recursos presupuestales.

Por esa razón, Alianza Va por México lamentó que los productores de maíz, trigo y sorgo de Sinaloa tengan que recurrir a la movilización para demandar los apoyos que requieren para colocar sus cosechas a precio justo

Además, en el marco del último informe de labores de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, donde la mandataria capitalina reunió a sus seguidores en la explanada del Monumento a la Revolución, las secretarias del PAN, PRI y PRD criticaron los resultados en materia de movilidad.

Criticaron que el Metro de la Ciudad de México se encuentre en malas condiciones, con frecuentes fallas en el servicio, situación que padecen millones de ciudadanos, mientras que la Jefa de Gobierno “anda en campaña electoral anticipada”.

Claudia Sheinbaum arribó al Monumento a la Revolución para dar su último informe de gobierno (YouTube)

Por su parte, Marko Cortés Mendoza, líder nacional del PAN, advirtió desde Chihuahua que México se está destruyendo, por ello hizo un llamado a la población para a unirse en un proyecto de cambio y sacar a Morena del poder el próximo año.

Al participar en la 96 Convención Nacional de Radio y Televisión, el líder panista consideró que se puede ganar la presidencia de la República en el 2024, pero esto sólo será posible si se genera un proyecto común, con el objetivo de cuidar las instituciones y los contrapesos.

Marko Cortés admitió que en los gobiernos de Acción Nacional se cometieron aciertos y errores, pero reiteró que en los gobierno de Vicente Fox y Felipe Calderón se crearon programas como el Seguro Popular, estancias infantiles y el programa 70 y más para adultos mayores.

Lilly Téllez contra AMLO de nuevo

Lilly Téllez marcó una división de lo que sería su gobierno y los de Vicente Fox y Felipe Calderón, pues aseguró que será una derecha moderna. (CUARTOSCURO)

La senadora del PAN y aspirante a la presidencia de la República, Lilly Téllez, lanzó críticas este 15 de junio al presidente Andrés Manuel López Obrador por la crisis que padecen los agricultores del país, particularmente los de Sinaloa.

“Hoy el presidente dijo que no dijo lo que dijo en campaña Aquí te recuerdo Andrés Manuel, lo que prometiste y no cumpliste. No solo eres mentiroso, también eres un cobarde insultando desde el poder a los pequeños y medianos agricultores que engañaste y traicionaste”, dijo la senadora luego que el mandatario federal se deslindó esta mañana de las protestas en el aeropuerto de Culiacán y otras entidades.

Este jueves por la mañana, el presidente aseguró que su gobierno ha atendido de manera puntual las demandas del campo mexicano y acusó que grupos conservadores están promoviendo inconformidades que derivan en protestas como las de Sinaloa.

“Acerca de los agricultores, de las protestas, quiero aprovechar para informar a los productores de maíz, de trigo, de sorgo, que estamos cumpliendo con todos los compromisos, que se les está atendiendo como no se hacía antes; sin embargo, este movimiento lo están alentando adversarios nuestros de un partido político y también de una organización de productores de élite, que eran antes los que se beneficiaban siempre, se quedaban con todos los subsidios que se destinaban al campo”, dijo el presidente López Obrador.