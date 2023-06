Quién era Rubén Moya y de qué murió

Rubén Moya falleció el 11 de junio, de acuerdo con sus familiares (Fandom y Getty)

La muerte de Rubén Moya se dio a conocer este 12 de junio, el actor de doblaje será recordado por su trabajo dándole voz a personajes como He-Man, un ícono de las caricaturas ochenteras. Aunque al principio no se informaron las causas del deceso, su familia explicó que vivió con cáncer de garganta hasta sus últimos días y también que le dejó un mensaje muy importante a sus fans para que su memoria no fuera olvidada nunca.

“Para él ustedes eran parte de su familia, alimentaban su pasión y lo inpsiraban a ser quien era: El amo del universo”, dijo su esposa.

Rubén Moya Ruiz, el hijo del actor y Elvira Ruiz, quien fue pareja del intérprete de He-Man durante 30 años, se grabaron frente a la mesa de su comedor con algunos objetos importantes y mencionaron que hicieron una ceremonia privada el 11 de junio, pues esa fue la voluntad póstuma que él les indicó.

Ellos son Rubén y Elvira Ruiza, el hijo y la compañera de aventuras del actor de doblaje Rubén Moya (TikTok/@rubenmoya49)

“Fue un homenaje privado en el que solo estuvieron sus hermanos y mis hermanos porque así fue como él me lo pidió”, dijo la mujer, quien se describió como su compañera de aventuras por tres décadas. Su hijo explicó que Rubén Moya decidió mantener en privado el diagnóstico de cáncer de garganta porque tenía la seguridad de que regresaría a darle su voz a muchos personajes más.

Esto fue lo que mencionó el Rubén Moya Ruiz, quien llevaba puesta una playera del personaje que caracterizó a su padre, He-Man:

“Él luchó durante meses y quería que esto se manejara con la mayor discreción porque estaba seguro de que iba a salir adelante y que iba a volver a trabajar”

Además, el joven mencionó que Rubén Moya se debía a sus fans, pues cuando hacía eventos y encuentros con la gente que lo admira, les contaba con mucho entusiasmo la forma en que el público le agradecía por haberle dado su voz a tantos personajes:

“Fue un hombre que siempre luchó por sus sueños, para él lo más importante, además de su trabajo y su familia era su público, ustedes, nos contaba en cada convención que le contaban que les había marcado la infancia o la adolescencia”, dijo el joven.

Ya que Rubén Moya se caracterizó por el personaje de la serie Masters of the Universe, externó a su familia que no deseaba perder su imagen de “hombre poderoso ante sus admiradores”, por lo que mantuvo en secreto su diagnóstico de cáncer de garganta.

“Él se debe a su público, él se debe a sus fans, no quería que nadie perdiera su imagen de He-Man que todos tenían de él, pero yo estoy seguro de que así lo van a recordar porque ustedes lo amaron y lo amarán muchísimo. Quiero asegurarles que él no se dio por vencido y lucho hasta el final, no quería irse sin dejar ninguna explicación y por eso grabamos este video”, mencionó el hijo de Rubén Moya.

Algunos personajes a los que Rubén Moya les prestó su voz fueron Lucius Fox en Batman: El caballero de la noche asciende (2012) también fue el narrador en La guerra de los mundos, de 2003 y en La Marcha de los pingüinos. Además, le dio voz a Jack Palance, el presentador del programa ochentero Aunque usted no lo crea (Ripley’s Believe It or Not!). Además, le dio voz en español a muchos personajes de Morgan Freeman en la versión original.

Los colegas locutores y actores de doblaje se sumaron a las condolencias por el deceso de Rubén Moya en las redes sociales, uno de ellos fue Lalo Garza, quien es la voz de Krilin en Dragon Ball Z y Josh Nichols en Drake & Josh.

“Así como ustedes me lo dicen a mi, hoy yo lo digo al mundo… Rubén Moya fue una de las voces de mi infancia. En paz descanse #RubenMoya”, escribió en su segundo tuit.