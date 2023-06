Así fue el regaño de José Ramón Fernández a Alex Blanco

Buscó nuevas oportunidades después de que José Ramón le advirtió que jamás volvería hacer futbol.

En el mundo del periodismo deportivo, algunos profesionales han tenido que superar obstáculos y enfrentar situaciones difíciles para llegar a la cima de su carrera. Uno de esos casos es el de Alex Blanco, periodista deportivo que actualmente ocupa un lugar destacado en la mesa de FOX Sports.

Recientemente, Alex Blanco reveló una anécdota que experimentó durante su paso por Televisión V Azteca, la cual fue un factor determinante en su búsqueda de nuevas oportunidades.

Durante una entrevista con Antonio de Valdés, Blanco compartió una historia peculiar acerca de un regaño que recibió por parte de José Ramón Fernández, reconocido comentarista deportivo y líder de opinión en el ámbito futbolístico.

Regaño de José Ramón ayudó a ser mejor periodista

En aquel entonces, Blanco no era conocido por sus coberturas de futbol, pero se le presentó una oportunidad relacionada única con una nueva tecnología. Se trataba de la implementación de sets virtuales en los partidos de futbol, específicamente durante el medio tiempo, para mostrar estadísticas y gráficos en tiempo real.

Blanco fue seleccionado junto a otros colegas, como Antonio Rosique y Ciro Procuna, entre otros, para probar y familiarizarse con esta tecnología emergente. Detalló que con apenas cuatro días de práctica, se encontró en medio de un partido entre Santos y Cruz Azul, junto a José Ramón Fernández.

A pesar de los nervios y la falta de experiencia en el ámbito futbolístico, Blanco intentó hacer su mejor trabajo. Sin embargo, surgieron problemas técnicos y las gráficas comenzaron a borrarse, lo que provocó confusión y desorden en la transmisión.

“Recuerdo claramente cómo se borraban las gráficas y la máquina se volvía loca. No dije ninguna tontería, pero mi nerviosismo era evidente. En ese momento, el productor se acercó y me avisó sobre lo que vendría”, relató Blanco a Antonio de Valdés.

En entrevista con Antonio de Valdés, Alex Blanco aseguró que buscó nuevas oportunidades después de que José Ramón le advirtió que jamás volvería hacer futbol.

Recordó que José Ramón le advirtió que no volvería a cubrir un partido de futbol. “Salí y el regaño de José Ramón; ‘eres un... no vuelves a hacer futbol, no vuelves a hacer futbol en la vida’, obviamente sí me bajoneó”.

Sin embargo, a pesar de lo que pudo haber significado eso en su vida, señaló que le sirvió para buscar un lugar en otros deportes, por lo que se hizo “completo”. “Me empecé a meter en otros lados, David me contemplaba para cubrir en esos momentos deportes olímpicos. A mí me sirvió mucho porque me hice completo, me tocó ir a cubrir futbol también”.