¿Sandra Cuevas podría ser destituída? Esto se sabe por el escándalo de propaganda contra Sheinbaum

Sandra Cuevas se encuentra al frente de la alcaldía Cuauhtémoc.

La alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves, podría ser destituída de su cargo, esto luego de que la Contraloría General de la Ciudad de México determinara que fue una “falta grave” el hallazgo de propaganda electoral en contra de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en oficina de la alcaldía que lidera, el pasado mes de enero, dio a conocer el medio La Jornada.

El medio dio a conocer que en el oficio SCG/199/2023 la dependencia informó que, al tratarse de una falta grave, el expediente fue turnado al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) y se encuentra radicado en la sala ordinaria especializada en materia de responsabilidades administrativas y derecho a la buena administración.

Según la Ley de Responsabilidades Administrativas local, las sanciones por la comisión de faltas graves serán la suspensión del empleo, cargo o comisión, destitución, sanción económica e inhabilitación temporal para desempeñar un cargo público, las cuales serán dictadas por el TJA, que podrá imponer una o más sanciones.

En el artículo 78 del mismo ordenamiento, se explica que la suspensión del cargo podrá ser de 30 a 90 días naturales, y en caso de que la sanción sea la inhabilitación, ésta será de uno a 10 años si el monto de la afectación de la falta no excede de 200 veces la unidad de cuenta, o sea, unos 20 mil 748 pesos; y de 10 a 20 años si se excede dicho límite. Cuando la falta no cause daños o perjuicios ni exista beneficio o lucro alguno, se podrán imponer de tres meses a un año de inhabilitación.

Las sanciones que podría enfrentar Cuevas son suspensión del empleo, cargo o comisión, destitución, sanción económica e inhabilitación temporal para desempeñar un cargo público. Foto: @SandraCuevas_

En caso de que la falta grave genere beneficios económicos a la persona servidora pública, la sanción que se impondrá será económica de hasta dos tantos de los beneficios obtenidos.

¿De qué se le acusa a Cuevas?

El pasado 26 de enero se encontró propaganda en contra de la jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum Pardo, la cuál fue decomisada por autoridades de la Ciudad de México dentro de la alcaldía Cuauhtémoc. En ella, se podían encontrar leyendas como “¿La quieres en tu ciudad?” y “#LaTragediaEsClaudia”.

La propaganda contra la mandataria capitalina habría sido encontrada en el edificio de la Dirección General de Desarrollo Social de la alcaldesa Sandra Cuevas, quien ha tenido diversas diferencias con Sheinbaum, y la cual se pensaba desplegar durante la noche.

En fotos y videos que se difundieron por medio de redes sociales, se pudieron apreciar numerosos paquetes que contenían los impresos contra la jefa de Gobierno, así como algunas lonas dobladas colocadas en las oficinas de la alcaldía.

El pasado mes de enero se encontró propaganda contra Sheinbaum en alcaldía Cuaiuhtémoc. (especial)

De acuerdo con Juan José Serrano Mendoza, secretario de Contraloría de la Ciudad de México, quien en esa ocasión fue entrevistado por Grupo Fórmula, el operativo se desplegó tras una denuncia ciudadana al presentarse en el Órgano Interno de Control. Por ello se movilizaron las autoridades a las instalaciones del gobierno de la demarcación.

Sin embargo, no se dieron detalles sobre el origen o procedencia del material. Se pidió a las personas que se encontraban dentro del lugar no abandonarlo en lo que se daban las diligencias. Al sitio también acudió el mismo Serrano Mendoza, quien gabó un video a su llegada.

Al lugar también llegó la alcaldesa Sandra Cuevas, quien tuvo una confrontación con los policías que cercaron el lugar e increpó al secretario de Contraloría, a quien le reclamó el haber detenido a las personas que se encontraban dentro de las oficinas.

“¿Cuándo se ha visto que traigan granaderos aquí? ¿Por qué detuviste a mi gente?”, gritó Cuevas a Serrano Mendoza mientras lo seguía y trataba de ponerse frente a él mientras los policías la mantenían alejada.

Tras el altercado, Sandra Cuevas dijo que sus trabajadores fueron privados de la libertad y se les había robado sus celulares, por lo que denunciaría este hecho, y también interpodría otra a la jefa de Gobierno por haberla privado de su libertad.