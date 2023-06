Poncho de Nigris aseguró que La Tigresa no le permitía convivir con otras mujeres

Poncho de Nigris reveló que Irma Serrano no le permitía estar con otras mujeres

Poncho de Nigris nuevamente reveló detalles de la relación que mantuvo con Irma Serrano hace más de 20 años. El presentador aseguró que La Tigresa se molestaba si es que llegaba a verlo cerca de cualquier mujer.

Te puede interesar: Por accidente, Bárbara Torres se orinó y salpicó a Poncho De Nigris en reality show; así fue el incómodo momento

En La Casa de los Famosos México, Alfonso ha recordado en varias ocasiones su polémico supuesto romance con Irma Serrano, por el cual ha sido criticado, pero que él defiende por lo que significó para él.

Durante una de las pláticas con sus compañeros, el influencer mencionó que siempre fue cuidadoso cuando se trataba de mujeres, pues La Tigresa era tan celosa que se molestaba si se enteraba que estaba con otra mujer, sin importar quién fuera.

Poncho de Nigris reveló que Irma Serrano evitó que él viera a otras mujeres, sobre todo si eran guapas (Instagram/@ponchodenigris)

Por ello, le prohibió estar cerca de otras mujeres, sobre todo aquellas a las que consideraba atractivas. Inclusive entre sus asistentes o personal no podía haber mujeres para que Poncho no las viera.

Te puede interesar: Poncho de Nigris aseguró que cocinó feo y salado en MasterChef Celebrity para que lo sacaran rápido

“No dejaba que ninguna mujer se me acercara si era guapa. Tenía a puros gays de sirvientes en su casa y no podía haber una mujer”, relató.

Agregó que en algunas ocasiones, cuando él iba a la casa de La Tigresa con su novia, tenía que ocultarla pues si Irma la llegaba a ver, se enojaba con ambos.

Irma Serrano mantuvo romances con hombres menores que ella para generar polémica, según Alfonso (Cuartoscuro)

“Yo a veces iba a su casa (...) llegaba a su casa y mi novia se quedaba en la camioneta, si se llegaba a enterar que mi novia estaba en la camioneta, olvídate, ‘que esta pinch* vieja...’. No podía entrar, ella era no mujeres cerca de mí y menos si estuviera guapa la mujer”

Recalcó que esta actitud de la vedette nunca fue por una cuestión de apariencias, sino que, en general, siempre fue una mujer muy celosa y autoritaria cuando se trataba de él.

Te puede interesar: Poncho de Nigris lanzó nuevos comentarios transfóbicos y Wendy Guevara lo confrontó: “Vato loco”

Después, Sergio Mayer preguntó a De Nigris si alguna vez llegó a mantener relaciones sexuales con la protagonista de Las amantes del señor de la noche ya que este tema siempre causó polémica en el supuesto romance.

La actriz fue criticada por su romance con De Nigris, con estuvo por unos meses antes de retirarse del espectáculo (Cuartoscuro)

Para responder a esto, Poncho juró por su fallecido hermano y sus hijos que nunca mantuvo relaciones con La Tigresa, aunque ella en una ocasión sí intentó que las tuvieran.

“Lo juro por mi hermano y por mis hijos, y tengo palabra de caballero, nunca la cachondié, nunca la agarre. Sí, ella una vez me lo pidió, sí, se me desnudó”

Mayer le insistió en contar más, por lo que el regiomontano mencionó que ya antes había hablado de esto y, pese a que no quería seguir con el tema, describió cómo vio el cuerpo de la actriz.

Poncho confesó que no podía tener relaciones con La Tigresa porque no le gustaba su cuerpo (Captura de pantalla/TikTok)

Confesó que le dijo a la intérprete de Nada gano con quererte que no podía mantener relaciones con ella porque no le parecía atractiva.

¿Cómo inició la relación entre Poncho de Nigris y La Tigresa?

Después de que De Nigris ganó popularidad en Big Brother 2 y salió del programa, Irma Serrano lo buscó para iniciar con él uno de los romances más polémicos de la época.

Alfonso ha asegurado que la actriz manejaba su carrera con estrategias publicitarias y se dio cuenta de que este tipo de supuestos noviazgos con personas mucho menores que ella funcionaban bien.

Antes de Poncho, Irma mantuvo un romance con Pato Zambrano (Twitter/@elpatozambrano)

Cuando terminó la relación con Pato Zambrano, buscó a Poncho y él aceptó tener este “romance” porque sabía que sería bueno para aumentar su popularidad.

Ya que ante los medios se manejó como si fuera un noviazgo real, esto causó críticas contra ambos porque había una diferencia de edad de 40 años.

Pese al escándalo que significó esto, el influencer ha asegurado que fue una relación especial para él porque aprendió mucho de La Tigresa.