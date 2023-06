Corona Capital: los memes que dejó el anuncio del cartel oficial

(Twitter)

Una de las fechas más esperadas este año por los amantes de la música y los festivales es el 5 de junio. Y es que los organizadores del Corona Capital programaron este día como el elegido para dar a conocer a las bandas estelares que se presentarán en la próxima edición. Aunque el cartel oficial ya fue confirmado, situaciones como el periodo de espera y las especulaciones dejaron diversos memes entre los usuarios.

Para el año 2023, la edición del Corona Capital generó amplias expectativas entre los usuarios, principalmente por las bandas con sospecha de confirmar su presencia en México. Y es que la gira de agrupaciones como Blur y Pulp en países de la región sur del continente americano hizo suponer que agregarían una parada en el país como parte de sus calendarios.

De igual forma, las expectativas estuvieron dirigidas a la relevancia de las agrupaciones estelares luego del buen sabor que dejó el show entre los asistentes a la edición del año 2022. En aquella ocasión, el cartel estuvo encabezado por diversas agrupaciones y artistas como My Chemical Romance, Miley Cirus y los Artic Monkeys, que musicalizaron los escenarios estelares de los tres días.

Además, en la edición más reciente se contó con la presencia de Charli XCX, Cigarrettes After Sex, Paramore, Yeah Yeah Yeahs, Marina, Run The Jewels, Foals, Bright Eyes, Jamie XX, Liam Gallagher, Lil Nas X, The 1975, Phoebe Bridgers, Paolo Nutini, Idles, Cuco, Courteeners, entre otros.

En ese sentido, la especulación acerca de los grupos presentes en 2023 se convirtió en desilusión o gusto exacerbado para los usuarios en las redes sociales. Uno de los artistas más mencionados por los usuarios para una posible presentación en el Corona Capital 2023 fue Kendrick Lamar, no obstante, el compositor estadounidense no estará entre las figuras confirmadas.

Desde las horas previas al anuncio oficial, en redes sociales se dieron a conocer todo tipo de reacciones. Una de las más recurrentes fue la relacionada con la espera y las supuestas postergaciones que dieron a conocer los organizadores para confirmar a los artistas invitados.

Otro de los artistas esperados fue Florence + The Machine pero algunas personas dieron a conocer su resignación al considerar que los organizadores no contemplaron su deseo para alinear a Rebecca Balck en su lugar.

Uno de los anuncios que generó mayor revuelo fue la presencia de Blur entre los grupos estelares, así como Pulp y The Cure. Al respecto, los seguidores que planean acudir al festival celebraron la presencia de Damon Albarn, quien programó el lanzamiento de un nuevo disco, titulado The Ballad of Darren, el próximo 21 de julio de 2023.

Al respecto, los usuarios hicieron sátira gráfica a través de imágenes de la popular serie Los Simpson, así como otras escenas y personas a través de los cuales expresaron la tensión e impaciencia que experimentaron desde las primeras horas del lunes y hasta las 15:00 en punto, cuando se dio a conocer la alineación completa para el año 2023.

¿Quiénes serán los artistas estelares en el Corona Capital 2023?

De acuerdo con el cartel difundido en las redes sociales oficiales, del 17 al 19 de noviembre de 2023 se presentarán agrupaciones estelares como Arcade Fire, Pulp y Alanis Morissette durante el primer día de acciones.

El sábado 19 de noviembre de 2023 participará uno de los grupos más esperados por los seguidores, es decir Blur. De igual forma, el cartel estelar será completado por The Black Keys y Thirty Seconds to Mars.

Finalmente, en el último día de actividades del Corona Capital 2023 actuará el legendario grupo The Cure, en compañía de The Chemical Brothers y Pet Shop Boys. Conoce a todos los integrantes del cartel en este enlace.