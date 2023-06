¿Kristal Silva saldrá de Venga la Alegría? La conductora levantó sospechas con misterioso mensaje

El matutino ha perdido a varios integrantes en los últimos meses. (Instagram: @kristalsilva_ // Twitter)

Venga la Alegría continúa sorprendiendo al público con inesperados cambios en su elenco de conductores, pues en lo que va de este 2023 varios miembros han abandonado el proyecto, ya sea por decisión de la empresa o por cuestiones personales.

En medio del escándalo, el matutino de TV Azteca anunció que el próximo lunes 05 de mayo llegarán nuevos integrantes con quienes se pretende refrescar el programa. Sin embargo, la reciente e inesperada salida de Anette Cuburu desató rumores sobre la posibilidad de que muy pronto termine el contrato de otro presentados.

Anette Cuburu, Horacio Villalobos, Roger González, Ismael Zhu, William Valdés y Cynthia Rodríguez salieron del programa en el último año. (Instagram: @vengalaalegria)

Se trataría nada más ni nada menos que de Yuselmi Cristal Silva Dávila, mejor conocida en medios como Kristal Silva. Fuer la propia modelo y exreina de belleza quien prendió los rumores con un misterioso mensaje que colgó en su cuenta de Instagram tras darse a conocer la salida de Anette Cuburu:

Nuevos ciclos, nuevos comienzos, nuevas experiencias…

La oriunda de Tamaulipas acompañó su post con tres fotografías donde destacó su radiante belleza al aire libre.

Cynthia Rodríguez abandonó el matutino por cuestiones personales, pues quería enfocarse en construir una familia con Carlos Rivera y lo consiguió, pues el próximo mes de agosto recibirá a su primogénito León. (Instagram: @kristalsilva_)

Como era de esperarse, la sección de comentarios se llenó con halagos y muestras de cariño para la conductora, quien actualmente es considerada por muchos como una de las estrellas del matutino gracias a su carísima. No obstante, también aparecieron mensajes de preocupación ante la pista sobre su posible salida.

“Siempre estaremos contigo @kristalsilva_, pero dinos que no te vas de venga?”. “¿También te vas?”. “Me da miedo la descripción”. “Dime que tú no te vas de VLA”. “Ya no estás en Azteca”. “No te vayas de VLA, por favor”. “Todos queremos que saquen a Laura G de VLA, y sacan a todos menos a ella”, fueron algunas reacciones.

Kristal Silva no se ha pronunciado al respecto. (Foto: Instagram/@vengalaalegria)

Hasta el momento ni la conductora ni la producción del matutino de TV Azteca han confirmado o desmentido los rumores ante otra posible salida de un conductor, no obstante, anunciaron que el lunes llegarán nuevos elementos para cubrir los espacios vacantes.

¿Quiénes son los nuevos conductores de Venga la Alegría?

En redes sociales comenzaron a circular un sinfín de nombres que develarían entre quienes estarían los nuevos presentadores de VLA, sin embargo, entre ellos destacan tres en especial: Luz Elena González, Jimena Longoria y Enrique Mayagoitía.

Luz Elena González recientemente habló sobre su romance con Luis Miguel. (Foto: @luzelenaglezz/ Instagram)

- Luz Elena González: La tapatía cuenta con una larga trayectoria en la industria del entretenimiento nacional, pues ha destacado tanto en telenovelas como en programas de televisión. Entre sus escándalos con mayor impacto se encuentra su tórrido romance con Luis Miguel.

- Jimena Longoria: La regiomontana ganó fama con su participación en realities, tales como: Big Brother, Inseparables y MasterChef Celebrity México (actualmente se encuentra concursando en la tercera temporada).

La conductora tendría que abandonar el reality gastronómico para sumarse al elenco de VLA. (Instagram: @jimenalongoria)

- Enrique Mayagoitía: Desde que el ingeniero de profesión probó suerte frente las cámaras y micrófonos de televisión logró cautivar al público con su personalidad. Por esa razón, dejó su programa en Monterrey para probar suerte en la Ciudad de México nada más ni nada menos que en Venga la Alegría Fin de Semana.

La producción no ha confirmado o desmentido la incorporación de estos tres conductores, solo queda esperar al próximo lunes 05 de mayo para descubrir si los rumores eran ciertos.

Kike Mayagoitía dejaría "VLA Fin de Semana". (Foto Instagram: @kike_mayagoitia)

Anette Cuburu anunció su salida de “Venga la Alegría”

Nadie sabía que la presentadora aparecería por última vez en VLA el pasado martes 30 de mayo, pues durante el programa no comentó nada sobre su posible salida. Sin embargo, durante la noche del mismo día recurrió a su cuenta de Instagram para anunciar su salida: