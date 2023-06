Ceriani y Beristain responden a las críticas de Galilea Montijo contra los youtubers

La conductora está descontenta por los youtubers que hablan sobre su vida. Video: TikTok.

Galilea Montijo se mostró harta de que los medios de comunicación hablen sobre su vida privada. La conductora del programa Hoy, y ahora de La casa de los famosos México, arremetió contra aquellos que ejercen periodismo vía canales de YouTube. Argumentó que este tipo de programas sólo informan cosas incorrectas de los famosos con la finalidad de recolectar likes y obtener un beneficio económico. Desde Chisme No Like, Elisa Beristain y Javier Ceriani respondieron a las críticas y además le sacaron unos cuantos trapitos sucios.

¿Qué fue lo que sucedió?

La conductora se encontraba justamente en un evento en donde se presentó oficialmente a los medios el venidero reality show de Televisa en el que encerrarán a varios famosos en una casa. Si bien el objetivo del evento era desmenuzar todos los detalles del próximo reality de televisión, Galilea Montijo al contestar a la prensa se mostró enfadada cuando se le increpó sobre su desdén contra los reporteros.

“No estoy generalizando, nunca generalizo y creo que los compañeros que están aquí afuera de la puerta, preguntando, siempre les digo ‘oigan chavos por qué venir a preguntar algo que dicen en YouTube solamente para tener más likes’”, acusó.

Galilea también afirmó que los periodistas del pasado investigaban la información y dio a entender que los reporteros de la actualidad solo hablan de rumores y supuestos.

“Yo me acuerdo antes, los reporteros de antes, investigaban las notas, iban a preguntar cuando algo realmente era cierto, pero el ‘qué dijeron’, pues siempre digo yo ‘de parte de quien viene’ y ahí se contesta lo que me estás preguntando”, dijo Montijo, haciendo referencia al programa Chisme No Like, de donde se identificó el reportero que hizo la pregunta inicial.

Tras once años de matrimonio, Galilea se divorció de Fernando Iglesias (Foto: Instagram@galileamontijo)

Después la también ex participante de Big Brother VIP afirmó que ahora que tiene a sus hijos es más complejo el tolerar y permitir que otras personas comenten sobre su vida.

“Hoy en día yo si tengo a alguien a quien cuidar que son tres hijos”, explicó. “Entonces es muy difícil cuando alguien depende ti que lee cosas que alguien se le ocurrió decir solamente por tener likes y pues, por obviamente cobrar”.

¿Qué respondió Chisme No Like?

Elisa Beristain y Javier Ceriani respondieron a Galilea en su programa Chisme No Like y defendieron al reportero que le hizo la pregunta durante la conferencia de prensa de La casa de los famosos. Argumentaron que dicha persona tiene más años que ella en el medio y que sí se ha sabido actualizar.

“A [Enrique] De la Rosa le dice, ‘porque antes los reporteros’... tetonia, es el mismo reportero, tiene 35 años de experiencia”, explicó Beristain. “Tu apenas estábas en tu programa de música tropical [...] haciendo tus pininos cuando ya Enrique De la Rosa estaba en producciones. Él tiene la escuela de antes y de ahora porque es gente que se actualiza”.

Por su parte Javier Ceriani la acusó de despreciar y minimizar el trabajo de todos aquellos periodistas que se han colocado en la famosa plataforma de videos.

“Pero además despreciando a los youtubers, como que los youtubers no somos periodistas”, dijo Ceriani. “Adela Micha está en YouTube, Doriga está en YouTube, todos estamos ahí porque es una plataforma un poco más relajada que tener un canal que te marque lo que tenés que decir y hacer”.

Finalmente el par de polémicos conductores increparon que en muchas ocasiones han informado cosas sobre ella que son verdaderas y que ella nunca ha aclarado.

“Tu dices que los que estamos en YouTube nunca hacemos investigaciones periodísticas”, continuó Ceriani. “Te recuerdo las crónicas de la prestigiosa, la más valiente de México Anabel Hernández, donde tu estás mencionada y nosotros le hemos otorgado a ella material clasificado que ella pudo poner en un libro y que tu no pudiste demandar. Todavía estamos esperando que la demandes, porque ella dijo cosas muy fuertes de ti y que nunca respondiste.

Ceriani continuó acusandola de otra polémica. Afirmó que en el pasado “el mejor reportero de Televisa” la vio bajarse de una camioneta negra con vidrios blindados que pertenecía a un ex presidente. El supuesto reportero informó de lo sucedido a la televisora y ese mismo día se quedó sin trabajo.

“Esa es la clase de periodismo que vos ejercés, la censura”, arremetió Ceriani.

En redes sociales muchos internautas coincidieron con el par de conductores del programa de espectáculos de YouTube. Retomaron el tema de Anabel Hernández y dijeron que Galilea “nunca acepta cuando son sus verdades”.

Galilea Montijo aún no responde a la contestación de Ceriani y Beristain.