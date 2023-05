El cartel del festival Live Out desató críticas por segundo año consecutivo

Bizarrap es uno de los headliners para 2023 (Instagram/@bizarrap//Twitter/@heinekenliveout)

El festival Heineken Live Out se realizará el en el Parque Fundidora, ubicado en Monterrey, Nuevo León. El pasado 29 de mayo ya se había dado a conocer un cartel únicamente con los colores de fondo, pero ya se confirmó el nombre de todos los artistas que participarán en la edición de 2023.

A diferencia de otros festivales, este no causó una gran expectativa, si no que le llovieron críticas porque hubo un supuesto “declive” respecto a la edición de 2017.

* Odesza

* Bizarrap

* Melanie Martinez

* Cigarettes After Sex

* The Blaze

* Lany

* Claptone

* Bob Moses

* Gryffin

* Elferbrook

Festival Live out 2023 (Twitter/@heinekenliveout)

* The Midnight

* NSQK

* Buscabula

* Yung Bae

* Bunt

* La doña

* Renee

*Lex

* Xavibo

* Nicole Zignago

* Donovan Morales

La preventa se realizará a través de Ticketmaster y comenzará el 7 de junio a las 11:00 horas (tiempo del centro de México), en esta ocasión serán los clientes de Citibanamex quienes podrán acceder a esta fase de compra de boletos. Por otra parte, las personas que tengan tarjeta de crédito de otros bancos deberán esperar a la venta general.

A pesar de que la lista de invitados desató alegría para los fans de estos artistas, algunos internautas tundieron al cartel y aseguraron que el festival Live Out estaría en decadencia. Algunas personas atribuyeron esto a los dos años en los que no se realizó por la pandemia de coronavirus, es decir, 2020 y 2021.

Este fue el cartel del Live Out en 2017 (Twitter/@heinekenliveout)

Es importante mencionar que la venta Early Bird ya se había realizado, por lo que muchas personas empezaron a ofrecer sus boletos ya que no les pareció adecuado el cartel. Estos fueron algunos de los comentarios que pudieron leerse en redes: “Eso me pasa por comprar a ciegas, mejor lo vendo”, “nomás por Cigarettes, pero ellos tocan máximo 45 minutos, así que no creo que valga la pena”, “me gustó el cartel pero perdió MUCHO la escencia de lo que era el live out en sus inicios”, “vendo boletos VIP Early Bird al precio que me costaron” y “la neta sí está de flojerísima el cartel”, “Live Out murió en la pandemia”.

Muchos internautas compararon el cartel de 2017 con el de la edición de 2023 (Captura de pantalla)

En 2022, el festival también desató críticas por la lista de cantantes y bandas. En la cuenta de Twitter de este festival musical, algunos internautas recordaron ediciones pasadas del mismo, “Te exraño live out real”, escribió un usuario para acompañar un cartel que en su momento encabezó Kings Of Leon y Twenty One Pilots.

Otros comentarios tundieron directamente al festival pues consideraron que la mayoría de artistas tienen baja calidad y, por tanto, no son conocidos, los mensajes demostraron una profunda decepción por parte de muchos de los fans de otras ediciones del Tecate Live Out, evento masivo que en 2023 será presentado por Heineken.

(Captura de pantalla)

A pesar del descontento por el Live Out de 2023, muchas personas lo tomaron como una buena señal para algo más, pues poco después de una hora de que se dio a conocer el cartel, se confirmó el concierto de Melanie Martínez en individual, ella es una de las headliners.

Melanie Martínez en México

La cantante Melanie Martínez presentará su gira Portals en dos ciudades de México, es decir, la CDMX y Guadalajara, Jalisco.

(Twitter/@ocesa_pop)

Melanie Martínez se presentará el 17 de octubre en el Pepsi Center de la Ciudad de México y el 19 de octubre en el auditorio Telmex de Guadalajara. La preventa de ambos eventos se realizará el 1 de junio a través de la plataforma Ticketmaster para los clientes del banco Citibanamex.

(Twitter/@ocesa_pop)

De acuerdo con diversos rumores, los precios para el concierto de Melanie Martínez en la Ciudad de México podrían oscilar entre los mil 188 y los mil 776 pesos mexicanos, es importante mencionar que se trata de costos aproximados, pues la única forma de saberlos con certeza es esperar a que inicie alguna de las preventas.