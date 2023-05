Arath de la Torre lanzó una indirecta tras escándalo en aeropuerto: “Golpean al lobo hasta que muerde”

Arath de la Torre atraviesa más de un escándalo por su supuesto "mal humor" (Foto: Instagram/@arathdelatorre)

Los escándalos y ganar un gran número de detractores se ha vuelto el pan de cada día de Arath de la Torre, pues luego de que la presentadora Joana Vega-Biestro denunció en vivo a nivel nacional que el conductor la había agredido enfrente de su hija, tenido que pronunciarse en Hoy, un supuesto video del conductor donde fue captado gritándole a los empleados de una aerolínea en Cancún ha aumentado la tensión.

Aunque ya había reaccionado con una primera indirecta que decía “Todos somos malos en una historia mal contada” y cómo pie de foto a su publicación agregó “Pésimamente contada pese a todo, ya verán por qué”, las críticas al también comediante no pararon, posible motivo por el que ha tenido que volver a romper el silencio en sus redes sociales.

“Hay una frase que dice: ‘Golpean al lobo hasta que muerde y luego dicen que es malo’”, compartió en una nueva imagen publicada en su cuenta de Instagram, colocando la descripción “Así es y será siempre, amén”. Palabras que más que apaciguar la polémica la aumentó incluso sobrepasando el factor de que limitó los comentarios en un primer instante, para actualmente no permitir que nadie pueda reaccionar a su contenido.

Primer escándalo: Joana Vega-Biestro vs Arath de la Torre

La presentadora y el actor tuvieron un episodio polémico en una fiesta infantil; ambos salieron a dar su testimonio.

El pasado lunes 22 de mayo, la conductora de Sale al Sol de Imagen Televisión, exhibió a su competencia en Televisa luego de que él supuestamente le reclamó por una nota que presentó el pasado mes de febrero. De acuerdo con la conductora, contó al aire que el también actor y ella coincidieron el pasado fin de semana en una fiesta infantil; sin embargo, Arath se le acercó para reclamarle por una nota que presentaron en el matutino hace unos meses, en donde él hablaba de su trabajo para posteriormente mandar un fuerte mensaje a todos sus seguidores.

“Le agradezco a la producción de Sale al Sol que me permita estos minutos para hablar de un momento sumamente desagradable que viví con Arath de la Torre y si quiero hacerlo público porque quiero que quede como antecedente por el señor decidió enfrente de mi hija de dos años insultarme, intimidarme y advertirme que con él no me volverá a meter “, expresó al aire.

De forma casi inmediata el actor de telenovelas como Una Familia Con Suerte, Juntos el corazón nunca se equivoca y Antes muerta que Lichita tuvo que ofrecer una disculpa en su matutino, Hoy, asumiendo que no había sido el mejor momento para reclamarle, puesto que era una fiesta infantil, sin embargo también negó que el encuentro hubiera sido de grandes dimensiones como ella externó.

El presentador contó su versión de los hechos

“Quiero decirle que si en determinado momento mis palabras…. Tiene toda la razón de que no era el momento ni el lugar adecuado, eso sí lo quiero aclarar. Yo me acerqué, tal vez por impulso, con todo lo que había generado una nota que ella había dicho de mi persona”, declaró.

¿Qué pasó con Arath de la Torre en el aeropuerto de Cancún?

El pasado viernes 26 de mayo, en TikTok, el conductor de Hoy quedó expuesto en un video que fue compartido por un usuario que en la descripción escribió, “Arath de la Torre grosero en aeropuerto de Cancún. El señor llega tarde y todavía se pone al tiro”.

“Sí, aquí el detalle es que llegó tarde para documentar”, se escucha a una mujer que explica. De inmediato la interrumpe Arath de la Torre con un tono realmente molesto. “Que no llegué tarde, porque estaba demorado (el vuelo)”, gritó el conductor. La encargada nuevamente le dice que el vuelo no estaba retrasado, a lo que De la Torre responde todavía más enojado.

Arath de la Torre mantuvo una acalorada discusión con trabajadores del aeropuerto de Cancún por un vuelo perdido. (Captura de pantalla TikTok)

“Ah, Ok. Entonces estoy loco, soy un imbécil, soy un iluso, estoy estúpido, hagan lo que quieran, yo sé qué es lo que voy a hacer”, siendo parte de la nueva controversia.