Arath de la Torre fue exhibido por discusión con empleados en el aeropuerto de Cancún

Presuntamente el comediante habría llegado tarde a abordar su vuelo y terminó perdiéndolo. Sin embargo, Arath de la Torre argumentó que el vuelo estaba demorado, Foto: Hoy - captura de pantalla.

Arath de la Torre se mantiene en el ojo del huracán por supuestamente haber sido grosero y tratar con prepotencia al personal del aeropuerto de Cancún.

A través de un videoclip publicado el viernes 26 de mayo en TikTok el conductor de Hoy quedó expuesto. El video fue compartido por el usuario @RobertoGzz y en la descripción escribió, “Arath de la Torre grosero en aeropuerto de Cancún. El señor llega tarde y todavía se pone al tiro”.

En un inicio no se muestra a Arath como tal, únicamente se grabó el audio de la conversación entre el comediante y el personal de la aerolínea, al parecer el celular está colocado sobre el mostrador.

“Sí, aquí el detalle es que llegó tarde para documentar”, se escucha a una mujer que explica. De inmediato la interrumpe Arath de la Torre con un tono realmente molesto. “Que no llegué tarde, porque estaba demorado (el vuelo)”, gritó el conductor. La encargada nuevamente le dice que el vuelo no estaba retrasado, a lo que De la Torre responde todavía más enojado.

“Ah, Ok. Entonces estoy loco, soy un imbécil, soy un iluso, estoy estúpido, hagan lo que quieran, yo sé qué es lo que voy a hacer”

De inmediato Arath de la Torre comienza a pedirles nombres a los empledos y a reclamar que le estaban robando. Pues en la aerolínea le ofrecieron un vuelo nuevo para que completara el viaje que solicitaba. “¿Tu nombre? No puede ser que estén robando, que me estén cobrando por el boleto haciéndome creer que llegué tarde. A ver, compruébame que llegué tarde, es mi palabra contra la tuya, yo llegué temprano. A ver”, arremetió el comediante.

Arath de la Torre mantuvo una acalorada discusión con trabajadores del aeropuerto de Cancún por un vuelo perdido. (Captura de pantalla @RobertoGzz)

La discusión siguió entre la mujer y Arath de la Torre, se escucha como la trabajadora le dice que la infromación que pide el actor para que se le compruebe que el vuelo no iba demorado la puede obtener en mostrador, pues ella no realizó el proceso de documentación para el conductor. “El vuelo lo cierran 45 minutos antes”, le indicó una vez más por qué De la Torre no alcanzó a abordar.

En cuestión de segundos el comediante estalló, “Ratas asquerosas, valen madre” y se escucha que algo se cae. A lo que otro empleado le responde, “¿Qué pasó? ¿Por qué me avientas las cosas? Me aventaste algo” y acto seguido Arath acepta que le aventó un baucher y pierde control.

“¿Te me estás poniendo al pedo? ¿Te me estás poniendo al pedo? ¿Estás seguro de lo que estás diciendo?”

Aunque parecía que finalmente el famoso se iba a retirar para irse en otro vuelo, siguió enfrentando al hombre que también lo estaba atendiendo. La mujer nuevamente intentó de tranquilizar a Arath y le pidió respeto para que le pudieran entregar su pase de abordar. No obstante el conductor siguió gritando “¿Te me estás poniendo al pedo?”.

En el audio se alcanza a oir a lo lejos a otros empleados y personas alrededor decir “Cancélale el vuelo”, lo que encendió más la discusión y De la Torre lanzó posibles amenazas.

“No me puedes cancelar el vuelo porque estoy en mis 5 sentidos y tú no puedes hacer eso. ¿Me oíste? Tú me cancelas el vuelo y te va a cargar, te lo digo en buena onda, yo nada más te dije, ‘¿te me estás poniendo al pedo?’ ¿Me van a cancelar el vuelo? ¿Me están amenzando?”

Durante los últimos segundos quien estaba grabando los hechos levantó la cámara y se ve frente al mostrador al comediante discutiendo con el encargado. Mientras comienza a pedir respeto por parte de los trabajadores también, “¿En qué momento le falté al respeto? Yo tampoco estoy aquí para recibir ese tipo de trato. ¿Me va a cancelar el vuelo?” prosiguió De la Torre.

En la escena final el usuario alcanzó a grabar al conductor de Hoy alejándose rápidamente del mostrador arrastrando una maleta de ruedas. Horas más tarde, Arath de la Torre compartió a través de Instagram una selfie donde se le ve con un sombrero y ropa de playa.

Tras la polémica que desató en redes sociales el video filtrado, el actor no tardó en responder con otra publicación, una imagen donde puede leerse el siguiente mensaje, “Todos somos malos en una historia mal contada”. Y en el pie de foto agregó: “Pésimamente contada pese a todo, ya verán por qué”, además de limitar los ocmentarios en su perfil.