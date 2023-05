Gustavo Adolfo Infante reaccionó a sentencia de Héctor Parra: “Vivimos en medio de la corrupción”

Gustavo Adolfo Infante habló sobre caso de Héctor Parra (Ig hectorparrag/Gustavo Adolfo Infante)

Previo a que Héctor Parra fuera sentenciado a diez años y seis meses de prisión por el delito de corrupción de menores, Alexa Hoffman colocó medidas cautelares en contra de varios periodistas para que no emitieran comentarios sobre su persona.

Gustavo Adolfo Infante fue uno de los presentadores señalados por la hija de Ginny Hoffman y, por tanto, durante la emisión de Sale el Sol de este 26 de mayo, el periodista de espectáculos no habló sobre la joven.

Sin embargo, el también conductor De primera mano sí pudo opinar sobre la sentencia y la reacción del público.

Qué dijo Gustavo Adolfo Infante sobre caso Héctor Parra

Durante los primeros minutos del matutino de Imagen Televisión, Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado dieron su opinión sobre el asunto y remarcaron que era notoria la inclinación del público a defender a Héctor Parra pese a que ya recibió una sentencia.

El artista fue condenado por diez años a prisión (Fotografía: Twitter/Raul Gutiérrez)

“Te voy a decir que acomodamos a la situación que nos conviene, porque ahora sí dicen: ‘Lo dijeron las autoridades hay que respetar’ y luego sabemos como son las autoridades, entonces no puedes creer al cien por ciento, porque hay inocentes en la cárcel”, señaló Ana María.

En torno a esta conversación fue que Gustavo Adolfo Infante puntualizó de forma contundente.

“Es de todos los días, todos los días pasa que matan gente, secuestran gente, se pierde gente. Que la policía, que las autoridades, vivimos en medio de la corrupción desafortunadamente”.

La corrupción de menores es cualquier actividad que tenga como objetivo influir negativamente en el comportamiento o el desarrollo de un menor de 18 años de edad.

Olivia Rubio habría intentado interponer medidas y se lo negaron

Respecto a las medidas que Alexa Hoffman puso contra Gustavo Adolfo Infante, el presentador dejó en claro que por el momento no podía hablar sobre la joven. No obstante, puntualizó que sí podía hablar de la abogada de la denunciante y dejó entrever que ella también habría intentado poner medidas para que no se hablara de ella.

“La licenciada Olivia Rubio también quiso tener medidas de protección para todos los que estamos implicados en esto, pero no se lo concedieron”, dijo Infante y añadió:

“De ella sí podemos hablar, yo. De Olivia Rubio”.

Alexa Hoffman interpuso medidas contra Gustavo Adolfo Infante (Captura)

Alexa Hoffman contra Gustavo Adolfo Infante

Alexa Hoffman, hija de Héctor Parra emitió medidas de protección previo a la sentencia de su padre.

La joven y su abogada habrían interpuesto la demanda en contra de periodistas como los periodistas Gustavo Adolfo Infante, Michelle Ruvalcaba, Jorge Carbajal, entre otros comunicadores para evitar que hablen del caso de su papá.

En el documento filtrado en redes sociales y compartido por el perfil personal de Daniela Parra se puede leer que la denuncia se basó en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y fue interpuesta en la Ciudad de México el pasado miércoles 24 de mayo.

Las reacciones no se hicieron esperar y la grafóloga Maryfer Centeno se mostró desconcertada por los sucesos.

Este es el documento filtrado sobre la demanda de Alexa Hoffman a Gustavo Adolfo Infante, a su hermana Daniela Parra y a otros periodistas. (Captura Twitter @DanielaPr)

“Me acabo de enterar que la parte denunciante del juicio solicitó medidas de protección, es decir que no se hable, que no se informe, en contra de Gustavo Adolfo Infante. La constitución garantiza la libertad de expresión, este es un tema muy serio y de interés noticioso. ¿Qué pasará?”.

Usuarios en redes sociales tampoco estuvieron de acuerdo y varios de ellos señalaron que esas medidas serían un intento de coartar la libertad de expresión de los comunicadores.

“El periodista @GAINFANTE recibió una orden de restricción que le impide hablar de Ginny Hoffman y Alexa (parte acusadora). -sigue hilo-. La “mordaza” sorprende, pues Gustavo defendió a capa y espada a la actriz y su hija, y de un momento a otro cambiaron radicalmente su postura.”, colocó Gil Barrera.