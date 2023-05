Por qué Paola Durante estuvo a punto de sufrir un infarto en las grabaciones del documental de Paco Stanley

El documental será dirigido por el reportero, escritor y cineasta mexicano Diego Enrique Osorno. (Vix)

El próximo 07 de junio se cumplirán 24 años del asesinato de Paco Stanley y Televisa Univisión lanzará un documental con toda la información del caso que existe hasta el momento. Entre documentos, videos y testimonios de comediantes, periodistas y personas involucradas se busca dar una visión panorámica de todo lo que ocurrió antes, durante y después de la trágica persecución en calles de la Ciudad de México.

Entre las personalidades que aparecieron en el primer adelanto de El show: crónica de un asesinato que difundió Vix a través de redes sociales destacó Paola Durante, edecán considerada como pieza clave en el caso porque fue señalada como presunta autora intelectual y paso aproximadamente dos años en prisión mientras se llevaban a cabo las investigaciones por el asesinato del presentador.

Fue bajo este contexto que Durante concedió una entrevista para De Primera Mano donde confesó que estuvo a punto de sufrir un paro cardiaco por todas las emociones que sintió durante la grabación de su testimonio para el documental. Y es que no sólo recordó cómo enfrentó las acusaciones en su contra tras las rejas, también se encontró con una persona que removió su pasado.

Viví muchos momentos muy catárticos con este documental porque, no lo puedo decir ahorita pero lo van a ver más adelante en el documental. Me encontré con una persona que me hizo recordar todo, que me hizo llorar mucho y casi me da un paro cardiaco, me puse muy mal.

Durante no reveló la identidad de la persona con quien se reencontró, pero muy probablemente se trató de Mario Bezares. Y es que ambos fueron señalados por los autores materiales del asesinato de supuestamente haber planeado el atentado que terminó con la vida del afamado conductor.

La declaración de Paola Durante sorprendió a Gustavo Adolfo Infante, quien se atrevió a cuestionarla sobre qué situación en particular la hizo llorar durante las grabaciones y ella aseguró que su reacción fue por hablar de su tormentoso pasado que continúa atormentándola en la actualidad.

“Estoy cansada de este tema, que quiero vivir en paz, que ya no quiero que me señalen, que quiero que se acabe todo esto y no se acaba y no creo que se vaya a acabar o tal vez con este documental (sí) porque sé que hicieron una labor periodística muy larga, de mucho tiempo, en donde estoy segura de que la gente va a tener otro concepto de mí”, declaró.

Asimismo, reconoció que su proceso en dicho proyecto también tuvo una parte positiva porque: “Afortunadamente eso me sirvió mucho para poder darme cuenta de la gran mujer que soy”.

Estoy ansiosa, tengo muchas ganas de verlo. La verdad es que fue muy duro dar este testimonio, me costó mucho trabajo. Fueron muchas horas de entrevista, creo que nunca había llorado tanto, nunca había ahondado tanto y fue duro.

Aunque todavía no ha visto todo el documental, la edecán explicó que probablemente esta investigación periodística arroje nuevo datos, pues supuestamente se entrevistaron a aproximadamente 70 personas: “Van a pasar cosas muy duras”. Incluso, confesó que se quedó en shock con el testimonio de un famoso que habló ante las cámaras como nunca antes.

“Este documental va marcar mucho en el mundo periodístico, político y público porque de verdad es impresionante todo lo que averiguaron. Yo lo que sabía es que habían muchas líneas de investigación y no sé cuáles se vayan a tocar aquí, no sé si las van a tocar aquí o no, pero ojalá no nos dejen con más dudas”, agregó.

Por último, Paola Durante comentó que toda la situación afectó su vida tanto personal como profesionalmente y se dijo ansiosa por ver El show: crónica de un asesinato.