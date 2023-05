Duelo de baile en el estadio de los Sultanes de Monterrey desató críticas en redes

Los Sultanes de Monterrey compartieron un duelo de baile que generó opiniones divididas Crédito: Twitter/@Sultanesoficial

La temporada 2023 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) continua con su desarrollo en la fase regular, regalando grandes encuentros tanto en la Zona Norte como en la Sur, aunque los aficionados también buscan la manera de distraerse en el estadio durante las pausas que se hacen durante cada juego.

El equipo de los Sultanes de Monterrey han conseguido viralizar su famosa Kiss Cam, misma que en un primer momento solo se puede ver en las pantallas de su estadio, sin embargo, los videos terminan siendo subidos a las redes sociales, en donde se han conseguido viralizar distintas situaciones que ocurren, no solo los besos que se dan las parejas que asisten al estadio.

La cuenta oficial de la novena regiomontana subió a sus redes sociales un duelo de baile que se generó en las gradas del inmueble que utilizan para sus duelos como locales, en donde se puede ver a dos aficionadas compitiendo al ritmo de Twerking. “De esas raras veces que se arman las retas en el Estadio Mobil Super”, fue la descripción colocada en el video que se compartió.

Aunque parece que esto no fue del agrado de todos los aficionados, quienes inmediatamente manifestaron su descontento por el tipo de contenido que estaban compartiendo los Sultanes de Monterrey, ya que a su parecer se esta sexualizando a las personas que aparecen en el video.

Los internautas mostraron que es una forma de sexualizar el espectáculo familiar. Captura: Tw @SultanesOficial

“Me parece fuera de lugar”, “Creí que era ambiente familiar”, “Con estas cosas empiezan a sexualizar el ambiente”, “Nunca faltan este tipo de cosas en ambientes familiares” y “Dónde quedó el respeto a las familias que acuden a estos eventos”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios de Twitter.

Por otro lado, en el video que subió la novena a su cuenta de Tiktok los comentarios fueron más positivos, en donde mencionaron que no se trataba de una competencia, sino de una forma de disfrutar del juego de la LMB y del boleto por el que se pagó, incluso mucha gente no se enfocó en las mujeres que bailaron Twerking, señalando el baile que realizó un hombre a su pareja al fondo del video.

Este no es el primer video de este tipo que sube a sus cuentas oficiales el equipo de beisbol, en ocasiones han subido a más personas bailando en las gradas, incluso hasta al vendedor de churros le tocó aparecer en recientes ocasiones. Sin embargo, la Kiss Cam es su principal atractivo, ya que es la más esperada tanto en el estadio como en internet. Misma que se hizo famosa luego del caso que se viralizó, en el que una joven ignoró a su acompañante para terminar besando a un desconocido.

Sin embargo, no es la primera vez que suben un video de este tipo, ya que hasta el vendedor de churros ha sido parte de la dinámica. Captura: Tw @SultanesOficial

Dicho momento también fue compartido por los Sultanes de Monterrey, en donde se puede ver como la pareja es seguida por la cámara en distintas ocasiones, negando a besarse en todo momento. Al final la joven voltea para platicar con un aficionado que se encontraba en la parte trasera de su asiento, con quien si aceptó el beso.

Su acompañante no tuvo de otra que tomar la situación con humor, aunque el sonido del estadio siguió burlándose de la situación colocando canciones que hacían alusión al bochornoso momento que tuvo que pasar el joven. En los comentarios se llegó a señalar que posiblemente no eran pareja, o que él no la había invitado por lo que era un completo desconocido que no aprovechó la Kiss Cam.

Esto provocó que días después se tuviera que subir un nuevo video, en donde se ve al joven que fue ignorado con una nueva pareja y ahora si aprovechando el momento en que es captado por la cámara. Situación que incluso fue motivada por las animadoras de los Sultanes de Monterrey.