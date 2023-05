“Todo Televisa sabía”: Flor Rubio y Annette Cuburu estallaron por caso Sasha Sokol y Luis de Llano

Las conductoras de "Venga La Alegría" arremetieron en contra de Televisa por caso Sokol y de Llano (Fotos: Instagram/@vengalaalegria( archivo)

El caso Sasha Sokol y Luis de Llano continúa generando gran indignación entre la comunidad artística y periodística mexicana, siendo su reciente triunfo legal de la cantante la punta de un nuevo que podría aproximarse al productor de telenovelas por haber entablado una “relación” cuando ella tenía 14 años y él 39.

Luego de que el matutino Venga La Alegría compartiera parte de una entrevista que la ex Timbiriche le concedió al diario El País, dos de sus famosas conductoras no dudaron en arremeter contra el también productor musical y la empresa donde todo ocurrió: Televisa. A pesar de que ambas laboraron en diferentes épocas dentro de San Ángel, Flor Rubio en La Oreja y Annette Cuburu en Hoy, no dudaron en cuestionar todo lo que se habría permitido desde los altos niveles hasta los mismo compañeros del hermano de la actriz Julissa.

“No es normal y no está bien. Yo no quiero que a mi hija de 16 años un señor de 39 quiera andar con ella a ver si le quedan el par que traen ahí, o sea en ese momento voy detrás de él. Yo como mamá estaría pegada a mi hija, sabiendo que es una carrera que sabemos que es tremenda, aunque en todas es igual, pero sobre todo porque Luis era una persona conocida y todo Televisa sabía que eran novios”, expresó Annette Cuburu.

“Todo Televisa estaba mal”: Flor Rubio

Las conductoras de “Venga La Alegría” presentaron una reciente entrevista que concedió la ex Timbiriche sobre su triunfo legal contra el productor de San Ángel siendo el motivo de sus explosivos reclamos

Flor Rubio no dudó en sumarse a su compañera y despotricar contra la empresa que les dio fama nacional, pues aunque ningún nombre ha sido directamente relacionado con el polémico caso la televisora tampoco se pronunció sobre la denuncia pública y legal de la cantante contra uno de sus productores estrellas.

“Pues todo Televisa estaba mal, perdón, todo Televisa vivía en un engaño, punto”, expresó para ser interrumpida por su compañera: “Productores, ejecutivos, dueños, todos. Todo el mundo sabía que eran novios, no era un secreto”. “Claro, pero está mal, estaba malamente normalizado y que bueno que se exponga hoy en día porque esto no puede servir sucediendo. Aunque mi niña de 14 años diga ‘Estoy enamorada’, no hay manera. Él nunca tuvo que haber aceptado porque habla de una relación de poder, él mandaba, él era el productor”, complementó Rubio.

“Luis Ya No” ha tenido su primera gran victoria

“El día de hoy Luis de Llano fue condenado por daño moral al violentar mi dignidad, integridad física, intimidad y honor, mediante sentencia dictada por un juzgado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México”, escribió en un hilo de Twitter y en posts de Instagram la cantante el pasado 10 de mayo.

La publicación de la cantante en redes sociales ha impactado en el mundo del espectáculo mexicano (Instagram/@sashasokolva)

Luego de un año mediático en el que la comunidad artística le ha brindado su apoyo incondicional a la ex Timbiriche, la batalla pública y legal ha comenzado a darle la razón a la intérprete de éxitos como Con todos menos conmigo, No sé si es amor y Tú y yo somos uno mismo.

“La sentencia considera que lo declarado por Luis de Llano en medios de comunicación, constituye un acto de revictimización y en consecuencia lo condena, entre otras cosas, a una disculpa pública, abstenerse de volver a hablar de lo sucedido y a pagar una indemnización, misma que deberá ser cuantificada por el juzgado y que, como ya mencioné, donaré a una organización civil que defiende a víctimas de abuso sexual”, aclaró la cantante de Serás el aire.

Ante una ola de celebración, la historia continúa dando de qué hablar por las historias que resurgen y la forma en como los famosos se han relacionado y opinado sobre ello.