Poncho De Nigris y Jorge el “Travieso” Arce protagonizaron acalorada pelea en MasterChef Celebrity 2023

Los famosos pelearon en el primer programa (Fotos: Instagram/@traviesoarce5/@traviesoarce5)

El reality show de cocina más famoso de México ha regresado: MasterChef Celebrity 2023 se estrenó el pasado domingo 14 de mayo. Sin haber pasado más de un capítulo, dos de sus estrellas participantes protagonizaron una acalorada pelea desatando todo tipo de reacciones en redes sociales.

Poncho De Nigris y Jorge el Travieso Arce resultaron no llevarse tan bien como algunos pudieron haber pensado, pues los roces de egos entre el influencer y el ex boxeador quedaron al descubierto a nivel nacional luego de que no pudieran dejar sus diferencias atrás en una dinámica puesta por el programa de TV Azteca.

El presentador mexicano obtuvo una tapa blanca que le dio un privilegio que le dio la oportunidad de unirse a un equipo cuando ya estaba muy avanzado el reto y escogió al equipo azul donde tuvo la responsabilidad de marinar los cubos de salmón y montarlos en el plato. Pero Manu Nna, quien fue jefe de su equipo, expresó que no quería que ninguno de los dos privilegiados, algo que escuchó el influencer y aseguró que definitivamente no quería ser parte de ese equipo porque no congeniaban con sus actitudes, por lo que llegó al mismo del deportista.

“No sirve para nada”: Poncho De Nigris contra el “Travieso” Arce

El "Travieso" Arce se unió al famoso reality show (Foto: Instagram/@traviesoarce5)

La actitud del hermano de los exfutbolistas Aldo de Nigris y Antonio de Nigris no favoreció en ningún momento, pues él expresó que había llegado al equipo azul solo a “mandar”, algo que no fue bien recibido por la capitana, Fabiola Campomanes, quien le dijo que se pusiera a trabajar y realizar lo que le mandaran, pero entonces vino la primera pelea de la temporada que ya ha generado gran controversia en redes sociales.

Ante el caos que se podía notar en la mesa del boxeador mexicano, los señalamientos del resto de sus compañeros fueron el motivo por el que fue cuestionado y él aseguró que parte de la culpa la tenía Poncho, siendo la gota que derramó el vaso y paciencia del también bailarín de 47 años de edad.

“El Travieso no sirve para nada. Yo pensé que sabía cocinar, pero no sirve para nada”, estalló De Nigris siendo el motivo por el que más de uno considera que podría ser el gran villano de la tercera temporada de MasterChef Celebrity México 2023.

Poncho De Nigris: el villano de “MasterChef Celebrity México 2023″

El influencer empezó "con el pie izquierdo" en el show (Instagram/@ponchodenigris)

Con tan solo un capítulo al aire, el actor ya se ha ganado la desaprobación de miles de televidentes que no han dudado en reaccionar de forma negativa en redes sociales, dejándole todo tipo de comentarios y cuestionamientos sobre su intención de haber entrado a un reality show donde sabía de antemano que tendría que trabajar en equipo y hacer alianzas, algo que hasta el momento no ha ocurrido.

“Que nefasto es este tipo, o sea sí está guapo pero que le baje tres kilos a su tacos porque con esa actitud no va a llegar a ningún lado”. “No puede ser posible que con solo un capítulo ya sea el más odiado de la temporada”. “O sea la verdad es que el boxeador también tenía una porquería en su mesa y trató de echarle la culpa a este sujeto que para colmo se siente un dios griego y no sabe que esa actitud le podría costar su lugar en MasterChef Celebrity”, expresaron internautas.