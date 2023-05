Thalía habló de la humillación pública que vivió por culpa de Raúl Velasco: “Qué horror que te digan corriente, barata”

La cantante recordó el incidente ocurrido hace treinta y tres años. Video: TikTok.

Todo el mundo recuerda con un poco de bochorno la ocasión en la que el conductor de Siempre en Domingo, Raúl Velasco, humilló a Thalía en televisión nacional. El incidente ocurrió por allá de 1990 cuando la cantante era una adolescente y apenas comenzaba su carrera. A pesar de la incomodidad del momento, sólamente sus fanáticos y los comentaristas habían analizado y comentado a fondo el incidente. Sin embargo, la intérprete de “Amor a la mexicana” guardó silencio durante todo este tiempo, hasta ahora.

Raúl Velasco llama “corrientota” a Thalía

Recientemente Thalía recordó en una entrevista aquel incidente ocurrido hace treinta y tres años junto a Raúl Velasco. El programa Siempre en Domingo fue un pilar de la televisión nacional, mismo que potenció las carreras de diversos artistas. Desde Ricky Martin, hasta figuras como Luis Miguel, obtuvieron su primera oportunidad en dicho programa conducido por Velasco. Sin embargo, la visita de Thalía fue un tanto diferente.

Después de presentar la canción “Amarillo azul”, la cantante se sometió a la charla con el conductor. “Te quiero hacer una observación muy favorable”, indicó el presentador. “Desde desde el día en que debutaste en el programa hasta ahora, has tenido una evolución mucho muy grata. Este atuendo que tienes ahora corresponde al de una chica joven, alegre... te quitaron lo corrientota que te habían puesto el primer día”.

El momento ha sido duramente criticado durante años. Especialmente porque el rostro de la adolescente Thalía demostró incomodidad e incluso hasta ganas de llanto. La intérprete guardó la compostura e incluso se llevó las manos a la cintura y dio una vuelta para demostrar que había tomado aquello como un cumplido.

El momento en el que llaman "corrientota" a Thalía. Video: YouTube.

Raúl Velasco continuó su “crítica constructiva”: “Los que crean el look de los artistas, que le llaman el look, que es la apariencia de los artistas, quieren inventar el hilo negro y de repente una jovencita así tan linda como ella, la presentan como lo que no es y nada tiene que ver con su interior”.

La intérprete de “Piel morena” solo atinó a decir: “Ay que feo eres”, algo que apenas se escuchó a través del micrófono abierto del anfitrión del programa. Un anfitrión que apenas y dejó hablar a la artista.

Thalía habla del incidente 33 años después

La cantante ha gozado de una carrera fructífera llena de éxitos, videos musicales memorables y varias producciones discográficas reconocidas. No obstante, no se puede borrar el pasado y la humillación sucedida en televisión abierta todavía es recordada por ella y por su público.

En una entrevista reciente, Raúl Velasco salió a tema como remembranza por el incidente. La cantante recordó vivir el momento con apenas 17 años y era una chica “con las estrellas en los ojos”, emocionada por lanzar su primer disco y su primera canción, que se enfrentaba a una autoridad que estaba “normalizada” dentro del sistema.

“De pronto que te digan, por qué te maquillas así, en vivo, eres una corriente, eres una barata, por qué te maquillas así, qué horror... y tú así, porque estás metida en el sistema”, explicó Thalía refiriéndose a la industria del entretenimiento, en la cual Velasco era toda una autoridad.

Thalía fue humillada por Raúl Velasco en televisión. Imagen: YouTube.

“Era un sistema que si ahora le pasa esto a alguien tu le dices, wow, detrás de mí vienen millones y te paras porque te paras, pero en ese momento, era un sistema que se normalizaba”, concluyó.

A pesar del bochorno, la realidad es que Thalía construyó en adelante una carrera fructífera. Incluso se convirtió en un icono de las telenovelas, cuando se convirtió en protagonista de la llamada “Trilogía de las Marías” conformada por Maria Mercedes, Marimar y Maria la del Bario.

Su carrera como solista continúa en repunte. De hecho, recientemente anunció que pretende ingresar al famoso y actual género de los ‘Corridos tumbados’ a lado de Jimmy Humilde. La cantante lo reveló mientras desfiló por la alfombra roja de los Billboard Mujeres Latinas en la Música.