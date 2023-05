AMLO confirmó que se reforzará la frontera sur con elementos de la Guardia Nacional

AMLO no especificó cuántos elementos de la Guardia Nacional se enviarán a la frontera sur. (Presidencia)

Durante su conferencia de prensa mañanera, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que se decidió reforzar con elementos de la Guardia Nacional la frontera sur, para cooperar con los Estados Unidos ante el fin del Título 42 en ese país vecino.

A pregunta expresa, sobre la llamada que sostuvo hace unos días con el presidente Joe Biden, de que hoy finaliza el Título 42, y de qué va a hacer México sobre el tema, el mandatario señaló que “ayudar en todo, cooperar con el gobierno de Estados Unidos para que no haya caos y mucho menos violencia en la frontera”.

Dijo que México está ayudando en el sureste para que se proteja a migrantes. “Hemos estado recibiendo información de que hay muchos polleros, más que de costumbre, muchos traficantes de personas, que están ofreciendo llevar por 8 o 10 mil dólares a migrantes a la frontera, hablando de que a partir de hoy ya pueden entrar libremente, y es una mentira, es una manipulación”, señaló el mandatario mexicano.

Dijo que se va a insisir en que hay vías legales para ingresar a Estados Unidos. “300 mil visas para Cuba, Venezuela, Haití, Nicaragua, 100 mil para Centroamérica, todo esto lo hemos gestionado con el Gobierno de Estados Unidos, y es la primera vez que el Gobierno de Estados Unidos, en especial, por la decisión y volultad del presidente Biden, de que se entregan estas visas”, dijo.

El presidente señaló que los elementos tienen la indicación de no utilizar la fuerza. (Cuartoscuro)

Ante la pregunta de si se había acordado el envío de más elementos de la Guardia Nacional para la frontera sur de México con Biden, el presidente dijo que “no con él, no lo acordamos, nosotros tomamos la decisión (...) pero llevan la instrucción de no utilizar la fuerza”.

Dijo no saber cuántos elementos se enviarían a la frontera sur, pero, explicó, “decidimos que se esté pendiente para evitar provocaciones, porque eso sí le dije al presidente Biden, que hay políticos en su país interesados, pero políticos es decir mucho, es tratarlos muy bien, son politiqueros, le dije textualmente políticos oportunistas, que quisieran que se produjera un conflicto en la frontera, lo he estado observando”.

Habló sobre lo realizado por el gobernador del estado de Florida, en Estados Unidos, “que ya no van a poder trabajar en Florida, cómo le van a hacer sin migrantes, pero es politiquería”. También señaló al gobernador de Texas. “Está en el mismo plan, y legisladores, entonces, hay que actuar de manera precavida, evitar que haya una confrontación, porque ellos apuestan a eso, quisieran que se generara un conflicto mayor, entonces tenemos que estar pendientes para, ante todo, evitar la violencia, y se puede, informándole a la gente, protegiendo migrantes, señalando a los provocadores, que los hay, con medidas preventivas y estar ahí, pendientes”, mencionó.

Ante otra pregunta sobre si le había planteado a Biden que no se burocratice el proceso de otorgar visas, el presidente de México señaló que “sí, ellos saben que entre más ágil sea el trámite legal, pues más se acredita la vía para que no se echen a andar los migrantes, corriendo todos los riesgos, y tiene que haber también un cambio, de eso hablamos, tiene que haber una política de buena vecindad, es como volver a aplicar, a la luz de las nuevas circunstancias, la política del presidente Roosevelt, la política de buena vecindad, que tuvo que ver con Cuba, que tuvo que ver con Haití, que tuvo que ver con México”.

AMLO habló sobre la situación de los migrantes en su conferencia mañanera. (AP Foto/Iván Valencia)

Dijo que lo que tiene que hacer el Gobierno de Estados Unidos es buscar arreglos en Venezuela, Cuba, y en todos los países. “¿Cómo se va a poder mantener la armonía, la paz, la tranquilidad, si se tienen ndiferencias, si hay confrontación con los vecinos? Lo primero, pues es mantener muy buenas relaciones con los más cercanos”, mencionó.